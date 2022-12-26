El Pais: Испания впервые экспортировала вооружения на Украину почти на €210 млн

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеоконференции в Мадриде, Испания.

По данным газеты, 56% от общего объема разрешенного экспорта приходится на 155-мм артиллерийские снаряды

МАДРИД, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Испании впервые одобрили 12 лицензий на экспорт военного оборудования на Украину на €209,7 млн в первом полугодии текущего года. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

По ее информации, соответствующие лицензии были выданы Межведомственным правлением по регулированию внешней торговли оборонными материалами и материалами двойного назначения - органом, отвечающий за выдачу разрешений на экспорт вооружений из Испании. Отмечается, что Киев, которому Мадрид в 2021 году не продавал оружия, стал одним из основных направлений экспорта испанских боеприпасов с начала российской спецоперации на Украине.

Как передает издание, 56% от общего объема разрешенного экспорта приходится на 155-мм артиллерийские снаряды. При этом не уточняется, какая часть из €209,7 млн соответствует коммерческим операциям испанских компаний, а какая - военным материалам, переданным Вооруженными силами королевства в ходе поставок Киеву, реализованными после 24 февраля.

Всего с января по июнь 2022 года Испания экспортировала оружие на €1,29 млрд, что на 20,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. 52% продаж пришлись на страны ЕС и НАТО, однако основным клиентом Мадрида стала Саудовская Аравия с €302,2 млн.

По версии газеты, наибольшее число отказов на экспорт за указанный период затронуло Россию (на сумму €2,3 млн). В отношении РФ отказы были связаны не только с новыми операциями, но и отзывом уже выданных лицензий для аэрокосмической отрасли и промышленности на сумму €5,8 млн из-за введенных ЕС санкций.