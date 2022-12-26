Очередная партия ЗРК "Тор-М2К" прибыла в Белоруссию

ЦАМТО, 23 декабря. В Белоруссию прибыла очередная партия ЗРК "Тор-М2К", сообщает "РИА Новости" со ссылкой представителя Минобороны РБ.

"Сегодня (22 декабря) прибыла очередная партия ЗРК "Тор-М2К". Эта партия поставлена по межправительственному соглашению в рамках существующего договора о военно-техническом сотрудничестве наших стран, Беларуси и России", – отметил помощник министра обороны республики Леонид Касинский в эфире телеканала СТВ.

По его словам, ЗРК в ближайшие дни поступят в соединения и воинские части.

"Личный состав прошел подготовку. Мы уже освоили эти комплексы, они выполняют задачи по предназначению. Это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей, как высокоскоростных, так и низкоскоростных и на достаточно широком спектре высот", – добавил представитель Минобороны Белоруссии.

Основные задачи "Тора" – защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. В боекомплекте "Тора" этой модификации восемь зенитных управляемых ракет. Они могут стартовать после обнаружения цели спустя пять секунд.