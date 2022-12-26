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ЦАМТО

На верфи Austal USA состоялась церемония крещения корабля LCS-34 "Огаста"

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Источник изображения: Фото: usa.austal.com

ЦАМТО, 23 декабря. Компания Austal USA объявила о состоявшейся на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) церемонии крещения боевого корабля прибрежной зоны (LCS-34) "Огаста" класса "Индепенденс".

"Огаста" является 17-м из 19 кораблей LCS класса "Индепенденс", строительство которых ведется для ВМС США на верфи Austal USA.

Закладка киля LCS-34 состоялась 30 июля 2021 года, спуск на воду – в мае 2022 года. Поставка корабля запланирована на начало 2023 года. Портом приписки (LCS-34) "Огаста" будет Сан-Диего (шт.Калифорния).

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

На текущий момент Austal USA передала ВМС США 16 кораблей прибрежной зоны. Последним в июле 2022 года был поставлен LCS-32 "Санта-Барбара". Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле в различных стадиях постройки находятся еще два корабля серии: LCS-36 "Кингсвилл" и LCS-38 "Пирр".

В июле 2021 года на военно-морской базе ВМС США в Сан-Диего состоялась церемония вывода из боевого состава американского флота головного корабля серии – LCS-2 "Индепенденс", а в сентябре из состава флота был выведен LCS-4 "Коронадо".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
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