Нехватка бронетехники в ВСУ вынуждает украинских военных пересаживаться на самодельные «гантраки»

Источник изображения: topwar.ru

Большие потери ВСУ в бронетехнике с начала российской военной спецоперации, заставляют украинских военных искать другие способы сохранить мобильность и возможность вести огонь. В основном все это выливается в создание так называемых гантраков.

Термин "гантрак" (англ. gun truck — вооружённый грузовик) впервые появился во время Вьетнамской войны, когда американцы столкнулись с большими потерями грузовиков. Для отражения нападений вьетнамских партизан часть американских автомобилей подверглась самодельному бронированию и получила вооружение.

По такому же пути сейчас идет и украинская армия, также столкнувшаяся с большими потерями бронетехники. Если кадровые части ВСУ еще снабжаются заводской техникой преимущественно иностранного производства, то подразделения теробороны получают ее по остаточному принципу. Все это и приводит к созданию "украинских гантраков".

Источник изображения: topwar.ru

Фотография очередного "шедевра" украинской инженерной мысли появилась в украинских пабликах, откуда перекочевала и на наши ресурсы. Судя по фото, в кузов пикапа установили спарку пулеметов "Максим" с самодельной защитой, сам автомобиль "закамуфлировали", также установив что-то вроде броневой защиты на передние стекла. Использование пулеметов "Максим" в качестве основного оружия вынужденное, крупнокалиберных пулеметов просто не хватает. Поэтому берется то, что есть в наличии.

Недавно в составе ВСУ появились так называемые группы "охотников за беспилотниками" на пикапах. Конструкция "зенитных установок" ничем не отличается от "гантраков", только на пулемет устанавливается зенитный прицел. Основная задача таких "охотников" - выявление и уничтожение российских дронов-камикадзе "Герань".