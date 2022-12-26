Войти
Военное обозрение

Агентство геопространственной разведки США намерено расширять свои возможности

333
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По словам директора NGA вице-адмирала Фрэнка Уитворта, для того, чтобы лучше справляться с потоком данных, агентству необходимо расширять свои возможности.

Агентство (NGA), которое обрабатывает и анализирует спутниковые снимки для разведывательного сообщества США, разрабатывает Объединенный региональный пограничный узел, или JREN, чтобы предоставить большему количеству пользователей доступ к информации. Об этом заявил Уитворт на Всемирной конференции разведывательной информационной системы министерства обороны США в Сан-Антонио, Техас.

JREN повысит отказоустойчивость и уменьшит транспортную задержку, а также будет способствовать быстрому перемещению критически важной информации и обмену данными

— сказал директор NGA Фрэнк Уитворт.

Агентство использует так называемую Национальную систему геопространственной разведки, или NGS, для отправки информации пользователям по всему миру. С 2018 года для обработки данных датчиков используется пограничный узел Odyssey GEOINT. Он, также, помогает операторам на земле использовать эти данные для принятия решений в режиме реального времени.

По словам Фрэнка Уитворта у Odyssey постоянно растет число пользователей в Европейском, Индо-Тихоокеанском, Африканском и Центральном командованиях США. И, хотя Odyssey справляется с предоставлением ключевой информации, агентству требуется больше возможностей для более тщательного отбора и сортировки потока данных.

Этот поток соответствует почти петабайту данных, которые NGA распространяет каждый день. Этой информации столько, что она заполнила около 20 миллионов офисных шкафов с документами, если была бы представлена на "аналоговых" носителях. В последние годы, по словам Уитворта, NGA увеличила свою пропускную способность примерно в 10 раз, и JREN будет способствовать продолжению этого роста.

Именно здесь была разработана концепция будущего доступа и доставки GEOINT, объединенного регионального пограничного узла. JREN улучшит NGS, расширив канал доставки распространения, работая вместе с Odyssey, предоставив нашим бойцам еще более высокий уровень доступа, что повысит отказоустойчивость

- подытожил свою речь вице-адмирал Фрэнк Уитворт на конференции.

Повышенная отказоустойчивость и более высокая пропускная способность, по задумке руководства, позволят американскому агентству геопространственной разведки (NGA) быстрее обмениваться информацией, особенно в удаленных от сети регионах.

Можно предположить, что эта система продолжит активно применяться США и на Украине. Давно не секрет, что Пентагон снабжает украинских военных практически всеми видами разведывательных сведений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
ИТ
Похожие новости
03.02.2022
"Нам что, воевать с НАТО?": Путин оценил ответы альянса по гарантиям безопасности (WP)
04.10.2021
"Этот приказ все изменит". Что началось в Донбассе
01.10.2021
Под железным колпаком иллюзий
13.12.2016
Первый шаг к большой войне
18.04.2016
Для создания нового Ту-160 всем российским КБ пришлось объединить усилия
08.12.2011
Золотой шлем для «Царицы полей»
30.11.2011
Корпорация «Иркут» оценивает емкость рынка самолетов Як-130 до 2015 года в 250 ед.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 00:21
  • 40337
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.12 00:18
  • 2
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты
  • 26.12 23:58
  • 77
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 26.12 23:44
  • 2
В основе тактики боя – IT-технологии
  • 26.12 23:24
  • 8
Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях
  • 26.12 23:04
  • 1
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
  • 26.12 15:20
  • 2
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации
  • 26.12 12:13
  • 0
ВСУ продолжает усиливать группировку войск в северных районах страны
  • 26.12 11:42
  • 0
Что скрывается за «дружескими» объятиями Дуды и Зеленского?
  • 26.12 11:35
  • 1
Военный эксперт назвал ЗРС, способные сбивать гиперзвуковые ракеты
  • 26.12 11:11
  • 1
Глава Минобороны РФ прибыл на оборонные предприятия Ижевска с проверкой
  • 26.12 11:07
  • 5
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 26.12 08:21
  • 1
Путин назвал обеспечение вооружением главной задачей предприятий ОПК
  • 26.12 08:16
  • 1
Созданный Россией за свой счет для Анголы спутник заработал