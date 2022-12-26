Агентство геопространственной разведки США намерено расширять свои возможности

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По словам директора NGA вице-адмирала Фрэнка Уитворта, для того, чтобы лучше справляться с потоком данных, агентству необходимо расширять свои возможности.

Агентство (NGA), которое обрабатывает и анализирует спутниковые снимки для разведывательного сообщества США, разрабатывает Объединенный региональный пограничный узел, или JREN, чтобы предоставить большему количеству пользователей доступ к информации. Об этом заявил Уитворт на Всемирной конференции разведывательной информационной системы министерства обороны США в Сан-Антонио, Техас.

JREN повысит отказоустойчивость и уменьшит транспортную задержку, а также будет способствовать быстрому перемещению критически важной информации и обмену данными

— сказал директор NGA Фрэнк Уитворт.

Агентство использует так называемую Национальную систему геопространственной разведки, или NGS, для отправки информации пользователям по всему миру. С 2018 года для обработки данных датчиков используется пограничный узел Odyssey GEOINT. Он, также, помогает операторам на земле использовать эти данные для принятия решений в режиме реального времени.

По словам Фрэнка Уитворта у Odyssey постоянно растет число пользователей в Европейском, Индо-Тихоокеанском, Африканском и Центральном командованиях США. И, хотя Odyssey справляется с предоставлением ключевой информации, агентству требуется больше возможностей для более тщательного отбора и сортировки потока данных.

Этот поток соответствует почти петабайту данных, которые NGA распространяет каждый день. Этой информации столько, что она заполнила около 20 миллионов офисных шкафов с документами, если была бы представлена на "аналоговых" носителях. В последние годы, по словам Уитворта, NGA увеличила свою пропускную способность примерно в 10 раз, и JREN будет способствовать продолжению этого роста.

Именно здесь была разработана концепция будущего доступа и доставки GEOINT, объединенного регионального пограничного узла. JREN улучшит NGS, расширив канал доставки распространения, работая вместе с Odyssey, предоставив нашим бойцам еще более высокий уровень доступа, что повысит отказоустойчивость

- подытожил свою речь вице-адмирал Фрэнк Уитворт на конференции.

Повышенная отказоустойчивость и более высокая пропускная способность, по задумке руководства, позволят американскому агентству геопространственной разведки (NGA) быстрее обмениваться информацией, особенно в удаленных от сети регионах.

Можно предположить, что эта система продолжит активно применяться США и на Украине. Давно не секрет, что Пентагон снабжает украинских военных практически всеми видами разведывательных сведений.