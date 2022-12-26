У России и Китая появился повод испытать силу совместного флота

Хуаньцю шибао: совместные военные учения России и Китая показали их глубокое взаимодоверие

Запад увидел угрозу в китайско-российских военных учениях "Морское противодействие", пишет "Хуаньцю шибао". Он неоднократно посылал в зону маневров корабли и использовал это рядовое мероприятие, чтобы раздуть свою теорию заговора. Но это лишь укрепило сотрудничество между Москвой и Пекином.

"Развитие отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху — это долгосрочный стратегический выбор двух стран, сделанный в соответствии с национальными интересами. Китайская сторона готова развивать отношения с российской стороной, совместно содействуя развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении". 21 декабря генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин встретился с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, прибывшим с визитом в Пекин. В тот же день официально стартовали российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2022", что демонстрирует полное доверие между партнерами. Как заявили военные ведомства двух государств, цель этих учений — показать решимость и способность сторон усилить совместное реагирование на угрозы безопасности на море, поддерживать международный и региональный мир и стабильность. Китайский военный эксперт, который много лет следит за российско-китайскими учениями, рассказал, что, судя по заявленной на сегодняшний день программе маневров и задействованному вооружению, провести подобное мероприятие могут только страны, обладающие полным доверием, это отражает высокий уровень взаимного стратегического доверия между Пекином и Москвой. В контексте продолжающегося украинского конфликта эти плановые военные маневры были дискредитированы Западом как "альянс России и Китая" и стали средством раздувания теории "китайско-российской угрозы". Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун заявил, что регулярные военные учения, проводимые Китаем и Россией, не только способствуют поддержанию стабильных двусторонних отношений между двумя государствами, но и благоприятно влияют на сохранение регионального мира, глобального политического баланса и стабильности, учитывая то, что Америка и Европа продвигают расширение НАТО на Восток и пытаются создать военную группировку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обменам между правящими партиями России и Китая идет третий десяток лет

21 декабря в государственной резиденции "Дяоюйтай" Си Цзиньпин встретился с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, прибывшим в КНР с визитом по приглашению КПК. По сообщению новостного агентства Sputnik, председатель КНР попросил Медведева передать сердечные приветствия и наилучшие пожелания Владимиру Путину. Долгосрочное взаимодействие между Компартией и "Единой Россией" стали уникальной платформой для укрепления политического доверия между Россией и Китаем, продвижения взаимовыгодного сотрудничества и усиления стратегической координации, а также важной опорой для стабильного и долгосрочного развития китайско-российских отношений в новую эпоху.

Российское издание "Взгляд" процитировало слова политолога Тимофея Бордачева о том, что "преддверие Нового года в политике традиционно является лучшим временем для того, чтобы обсудить итоги годового сотрудничества, а также озвучить дальнейшие планы и ожидания по взаимодействию государств. И визит Медведева в Пекин — не исключение. Он не анонсировался заранее. Мы — не американцы. В отличие от них, наша страна на первое место ставит дело и реальные переговоры, а не громогласный пиар".

По данным российского сайта "Аргументы и факты", в ходе визита Дмитрия Медведева в Пекин стороны "сверили часы" по ряду значимых вопросов. Как упомянул Си Цзиньпин в своей речи, Китай и Россия в целом сходятся в подходах к решению насущных мировых проблем. Согласно российскому сайту "Экономика сегодня", визит Дмитрия Медведева в КНР показывает, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху не только продвигаются высшими руководителями двух государств, но и важны для правящих партий обеих сторон. Это свидетельствует о высокой степени сотрудничества и координации между политическими силами, стоящими во главе двух стран.

Младший научный сотрудник политического отделения Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Хао Хэ отметил, что Коммунистическая партия Китая успешно провела ХХ-й съезд в этом году, а "Единая Россия" победила на выборах в Государственную думу в прошлом году, это позволило правящим партиям Китая и России выйти на новый этап исторического развития и столкнуться с новой исторической миссией. На этом фоне усиление взаимодействия не только имеет значение для дальнейшего продвижения сотрудничества между двумя партиями, но также создает благоприятную почву, влияющую на двусторонние отношения и международное сообщество.

Совместные военно-морские учения "входят в привычку"

В день визита Дмитрия Медведева в Китай в акватории Восточно-Китайского моря между городами Чжоушань и Тайчжоу провинции Чжэцзян официально начались российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2022". 21 декабря около 16 часов состоялась церемония открытия на китайском эсминце "Цзинань" и российском ракетном крейсере "Варяг".

В ходе церемонии открытия через систему связи произнесли речи представители военно-морских сил обеих сторон. Контр-адмирал Ван Юй отметил, что этот год совпал с десятой годовщиной китайско-российских учений "Морское взаимодействие". За последнее десятилетие военно-морские флоты двух государств углубляли содержание учений, расширяли зону их проведения и стандартизировали организационную модель. На основе взаимного доверия высокой степени и тесной координации обе стороны совершенствуют способность совместно противостоять угрозам безопасности и демонстрируют твердую решимость поддерживать международный и региональный мир и стабильность. По словам контр-адмирала Валерия Казакова, проведение этих учений, безусловно, улучшит способность двух флотов совместно бороться с угрозами безопасности на море и еще раз продемонстрирует высокий уровень сотрудничества между сторонами.

После произнесения речей были торжественно исполнены государственные гимны Китая и России. По приказу контр-адмиралов военно-морские суда, участвующие в церемонии, на одну минуту включили сирены, отошли от левой колонны вправо и на высокой скорости устремились в зону проведения маневров.

Учения "Морское взаимодействие" являются крупнейшими совместными морскими мероприятиями в рамках отношений Китая и России. С 2012 года военно-морские силы двух стран провели десять совместных учений, это уже стало традицией. Учения проводились поочередно в водах вблизи Китая и России. Военный эксперт Сун Чжунпин рассказал, что эти военно-морские учения изначально были основаны на сотрудничестве в нетрадиционных областях безопасности, таких как борьба с терроризмом и морским пиратством, гуманитарная помощь и так далее. Позже добавились другие аспекты традиционных областей безопасности. Эти учения включают совместное сдерживание, противовоздушную и противолодочную оборону и другие направления, требующие от обеих сторон открытия своих кораблей друг другу, а это весьма сложная и чувствительная тема. Борьба с воздушными и подводными угрозами всегда стояла в центре внимания военно-морских сил любого государства. Укрепление сотрудничества между Китаем и Россией в этих двух областях показывает, что взаимное доверие между вооруженными силами двух стран достигло достаточно высокого уровня.

По словам Сун Чжунпина, в последние годы после завершения совместных учений военно-морские силы Китая и России неоднократно совершали совместные стратегические круизы, в ходе которых осуществляюсь патрулирование и отработка боевых навыков. При возникновении особой ситуации или получении сведений о противнике происходила смена крейсерского режима на боевой. Кроме того, при проведении российско-китайских морских маневров корабли и самолеты Соединенных Штатов, Японии и других стран неоднократно пытались приблизиться к ним с целью разведки. Это также представляло собой испытание для военно-морских сил Китая и России. Они были обязаны отреагировать и перехватить противника, что приближало учения к условиям реальных боевых действий.

Благоприятное влияние на поддержание региональной безопасности

Как и ожидали китайские и российские СМИ и эксперты, учения "Морское взаимодействие — 2022" привлекли большое внимание со стороны США, Японии и других стран. American Broadcasting Company сообщила, что совместные военные мероприятия Китая и России способствуют углублению двустороннего сотрудничества. С момента обострения конфликта на Украине произошло укрепление "неформального антизападного альянса" между двумя сторонами.

Согласно сообщению Anime News Network, с 2012 года Пекин и Москва проводят совместные военно-морские учения почти каждый год. В прошлом году после окончания таких маневров корабли двух государств обошли Японские острова. Очевидно, что Китай и Россия укрепляют военное сотрудничество на Дальнем Востоке. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио "будет уделять пристальное внимание совместным действиям, предпринимаемым Китаем и Россией в прилегающих районах, включая влияние их совместных военных учений на безопасность".

"Китайско-российские совместные военные учения пройдут в 300 километрах от острова Тайвань", — пишет южнокорейская газета "Чунъанъ ильбо". Зона проведения военно-морских учений в этом году находится ближе всего к острову Тайвань за последние десять лет. В ходе укрепления военного и стратегического сотрудничества против Соединенных Штатов, военно-морские флоты двух стран предпринимают совместные действия для "дальнейшего усиления военной напряженности в водах Северо-Восточной Азии".

По словам Чжан Хуна, Вашингтон рассматривает Пекин и Москву как стратегическую угрозу и конкурентов, что придает рядовым российско-китайским учениям оттенок политизации и даже теории заговора. На самом деле их регулярные военные учения способствуют не только укреплению двусторонних отношений, но и поддержанию региональной безопасности и стабильности.

Однако в контексте продолжающегося украинского конфликта плановые учения Китая и России по-прежнему воспринимаются Западом как проявление "китайско-российского альянса" и используются для раздувания теории "китайско-российской угрозы". Представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия и Китай "могут обмениваться средствами и стратегиями для подрыва единства НАТО". В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин подчеркнул, что Пекин всегда был привержен делу поддержания мира, стабильности и процветания на всей планете. Соответствующая сторона должна прекратить беспочвенные обвинения и клевету в адрес Китая, прекратить проповедовать конфронтацию, создавать мнимых врагов, перестать использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии и подрыва мира, отказаться от менталитета холодной войны и политики блоковой конфронтации, а также больше способствовать миру и стабильности во всем мире.

Чжан Хун отметил, что китайско-российские военные учения не направлены против третьих сторон. "Некоторым странам опасно разделять мир на лагери по идеологии и политической системе", — подчеркнул Чжан Хун, — рядовые военные учения не должны политизироваться. Российско-украинский конфликт — это кризис безопасности в Европе, который не должен быть перенесен в Азию во избежание создания новых противоречий".

Авторы: Чэнь Цзышуай (陈子帅), Го Юаньдань (郭媛丹), Лю Хайшэн (刘海生), Лю Юйпэн (柳玉鹏), Чэнь Кан (陈康), Ян Чэнь (杨晨)