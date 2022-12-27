Шеф-пилот "Туполева" Виктор Минашкин: недругов надо встречать далеко от границ России

Ко Дню дальней авиации публикуем интервью заслуженного летчика-испытателя России

23 декабря в России отмечается День дальней авиации. Это профессиональный праздник для летчиков и военнослужащих, имеющих отношение к дальней авиации ВВС РФ. Именно на "дальниках" держится воздушный компонент ядерной триады страны. Накануне этого дня заслуженный летчик-испытатель России, шеф-пилот ПАО "Туполев" Виктор Минашкин рассказал в интервью ТАСС о работе в знаменитом конструкторском бюро, разнице между летчиками-испытателями гражданских и военных самолетов, а также поделился мнением о самых известных бомбардировщиках марки "Ту".

Детская мечта

Виктор Минашкин больше 30 лет испытывает туполевские самолеты. Общий налет шеф-пилота ПАО "Туполев" составляет свыше 7 тыс. часов. За плечами летчика — испытательные полеты высшей категории сложности, в том числе испытания самолетов Ту-22М3, цикл испытаний Ту-334 на сваливание, а также в условиях возможных отказов. Участвовал в испытаниях Ту-160 и ряда других машин.

Ту-160. Источник: ОАК

В 2015 году летчик-испытатель Жуковской летно-испытательной и доводочной базы (филиала ПАО "Туполев") был награжден орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при испытании авиационной техники в условиях, сопряженных с риском для жизни. В настоящее время Виктор Минашкин руководит летными службами ПАО "Туполев".

Как рассказывает испытатель, стать летчиком он мечтал с самого детства. Однажды ему довелось вместе с родителями лететь из Свердловска в Москву. Полет произвел на мальчика столь сильное впечатление, что он решил во что бы то ни стало стать летчиком и добился своего. "О профессии летчика-испытателя я тогда не знал ничего, что называется, от слова "совсем". Впервые я задумался об испытательной работе, уже будучи летчиком-истребителем. Так что, можно сказать, мечта о летно-испытательной работе появилась и росла вместе с моим профессиональным ростом как летчика", — говорит Виктор Минашкин.

В ОКБ А.Н. Туполева (сейчас — ПАО "Туполев" в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) госкорпорации "Ростех") летчик работает с 1989 года после окончания школы летчиков-испытателей в Жуковском. В то время была принята практика, при которой во время обучения к слушателям присматривались представители конструкторских бюро. Они оценивали как профессиональные, так и личные качества будущих летчиков-испытателей. Кроме того, для оценки уровня летной подготовки с выбранными кандидатами летчики-испытатели фирмы выполняли контрольные полеты.

"Собственно, так меня и выбрали. Профессионально в полете меня оценивал летчик-испытатель Валерий Павлов. Думаю, о личных качествах информация была получена от Александра Муравьева — моего инструктора в школе летчиков-испытателей и моего старшего товарища, с которым я служил в частях ВВС, Сергея Абрамова, он в это время уже работал на фирме Туполева", — отмечает Виктор Минашкин.

Самолет Ту-154. Источник: Марина Лысцева/ ТАСС

Летчик признается, что на него всегда производил огромное впечатление масштаб личности создателя КБ Туполева — Андрея Николаевича Туполева. Кроме того, еще в процессе обучения Минашкин выделял для себя самолеты марки "Ту". "В школе летчиков-испытателей мы проходили обучение на 15 типах самолетов. Не на земле, а в небе получали знания о самолетах всех фирм, за исключением мясищевской. От КБ Туполева в школе были представлены самолеты Ту-134 и Ту-154. Так что то, какие самолеты Туполев строил, мне удалось прочувствовать в полете. Когда поступило предложение работать на фирме Туполева, сомнений в выборе не было", — признается специалист.

Жизненное кредо туполевцев

ОКБ А.Н. Туполева является старейшим в России и в мире авиационным опытно-конструкторским бюро — 22 октября 2022 года отметило 100-летний юбилей. За годы существования специалистами бюро разработано свыше 300 проектов летательных аппаратов, малых судов и аэросаней.

В цитатнике выдающегося авиаконструктора А.Н. Туполева есть фраза: "Нашей стране нужна такая крепкая авиация, чтобы никто не решился подойти к нашим границам". По мнению Виктора Минашкина, это выражение — пусть его и не вешают на стенах в качестве лозунга — до сих пор является жизненным кредо для каждого из сотрудников бюро. "Оно всегда поддерживало каждого туполевца, помогало хорошо выполнять свою работу в тяжелые времена, когда значение стратегической авиации недооценивали. В свете последних известных событий эта фраза наполняется новым смыслом. Недругов надо встречать как можно дальше от наших границ", — подчеркивает летчик-испытатель.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ в ходе совместного российско-китайского воздушного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Источник: Министерство обороны РФ

В число основных профессиональных задач летчика-испытателя входит определение недочетов воздушного судна, прежде чем оно будет запущено в серийное производство. Также в ходе испытаний летчик должен отработать в небе систему управления машиной и все возможные чрезвычайные ситуации. На сегодняшний день основное направление развития ПАО "Туполев" связано с укреплением обороноспособности России. Предприятие производит и модернизирует самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, а кроме того, занимается разработкой новых авиационных комплексов.

Как отмечает Минашкин, определенная разница в испытаниях гражданской и военной техники все же существует и обусловлена различиями в руководящих документах по проведению испытаний в этих видах авиации.

При этом профессии гражданского и военного летчика-испытателя во многом схожи. Основное различие между ними, на мой взгляд, проявляется не в воздухе, а на земле. Военный летчик-испытатель нацелен на объективную оценку авиационной техники и систем вооружения. а летчик-испытатель конструкторского бюро непосредственно участвует в создании этой техники и доведении ее до состояния, когда ее можно передать на испытания военным летчикам-испытателям, заказчику Виктор Минашкин шеф-пилот ПАО "Туполев"

Авиационная краса и гордость России

За время работы в КБ Туполева Минашкин участвовал в испытаниях десяти типов воздушных судов. "Если учитывать модификации, их количество — 29. Общий налет составляет более 7 тыс. часов. Больше всего запомнились те, на которых проводились сложные виды испытаний, такие как поведение самолета на больших углах атаки и сваливании, например Ту-334, а также впервые поднятый в воздух Ту-204СМ", — рассказывает испытатель.

По словам летчика, максимальная высота, на которой он побывал за годы практики, составляет порядка 25 км на самолете МиГ-25. "На туполевских машинах я поднимался на высоту около 15 км на самолете Ту-22М3. Машины вели себя как им и положено. На МиГ-25 это был динамический потолок, а на Ту-22М3 — уход со сверхзвукового полета с разворотом на базовый аэродром", — вспоминает пилот.

Бомбардировщик Ту-22М3. Источник: © Alex Beltyukov - RuSpotters Team, CC BY-SA 3.0 GFDL 1.2, via Wikimedia Commons | Перейти в фотобанк

Широко известна крылатая фраза А.Н. Туполева: "Хорошо летают только красивые самолеты". Летчик-испытатель утверждает, что профессионалы понимают ее буквально. "Летящий самолет — это всегда красиво. Когда самолет спроектирован с учетом аэродинамики, прочности и практичности, это неизменно приводит к эстетичному внешнему виду летательного аппарата. Так что эта фраза актуальна сегодня, как и вчера, и будет актуальна в будущем", — говорит Виктор Минашкин.

По словам испытателя, сам он считает самым красивым самолетом "Ту" советский, а затем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. "А почему? Красота — она же не требует обоснования", — замечает Виктор Минашкин. Машина является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом, самым тяжелым боевым самолетом в мире и носит неофициальное название "Белый лебедь".

Многие авиационные эксперты полагают, что до сих пор по многим параметрам Ту-160 не имеет аналогов в мире.

Иметь самолет, способный нести значительную боевую нагрузку на многие тысячи километров и при этом при необходимости выводить ее в стратосферу на сверхзвуковые скорости, — это уникальная возможность. И я уверен, что эта способность будет востребована еще очень долго Виктор Минашкин шеф-пилот ПАО "Туполев"

Легендарный "Медведь", стратегический ракетоносец Ту-95, является самым быстрым на планете винтовым самолетом и единственным в мире турбовинтовым бомбардировщиком, ставшим одним из символов холодной войны. А кроме того, одним из старейших: летающий "Медведь" впервые поднялся в воздух в 1952 году. "Испытывать мне его довелось, — рассказывает Виктор Минашкин. — Это очень интересная машина, которая, несмотря на почтенный возраст, остается в строю. Уникальность этой машины в том, что заложенный в нее запас прочности позволяет ей после модернизации быть носителем современных средств поражения и выполнять сложнейшие задачи в реалиях современной обстановки на различных театрах военных действий".

Приметы, традиции и внештатные ситуации

У представителей каждой профессии есть свои приметы и ритуалы. Профессия летчика опасная и рискованная, поэтому пилоты КБ "Туполева" не исключение. "У каждого приметы и ритуалы свои. У меня они тоже есть, но кто ж о них расскажет", — говорит Виктор Минашкин.

Есть у туполевских летчиков и нерушимая традиция. "28 января мы отдаем дань уважения погибшему экипажу самолета Ту-95. Это стало традицией. Собираются не только те, кто продолжает трудиться на Жуковской летно-испытательной и доводочной базе, но и ушедшие на пенсию или перешедшие на другую работу", — рассказывает летчик-испытатель. Ту-95 потерпел катастрофу 28 января 1982 года, взлетая с аэродрома ЛИИ в очередной испытательный полет. Погиб экипаж в составе десяти человек, включая командира корабля летчика-испытателя Николая Кульчицкого.

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Источник: МО РФ

Летчик-испытатель признается, что в его огромной практике происходило множество необычных или же внештатных ситуаций. По воспоминаниям летчика, самым необычным был случай, когда на одном из первых опытных самолетов Ту-204СМ отказали все указатели скорости и высоты полета. "В результате пилотировать при возврате на аэродром приходилось по ощущениям. И если на заре авиации скорость можно было оценивать по свисту ветра в расчалках, то в кабине современного лайнера это сделать было невозможно. Скорость на наших приборах была, мягко говоря, недостоверной. На ближнем приводе скорость по приборам была ноль", — отмечает пилот.

Впоследствии выяснилось, что причиной отказа техники оказалось закупоривание пухом приемников воздушного давления из-за недостаточного нагрева конструкции приемника. "Все закончилось благополучно", — резюмирует Виктор Минашкин.

Многие летчики-испытатели работают десятилетиями на одной фирме, потому что только годы и годы работы дают возможность досконально знать детали, историю создания того или иного комплекса, его элементов, "детские болезни". "Все знать невозможно. Но то, что работа на фирме долгое время помогает в испытаниях и взаимодействии с конструкторами, — это бесспорно", — подчеркивает он. В то же время Виктор Минашкин считает, что предела совершенству в профессии летчика-испытателя попросту нет.

На замену иностранцам

Летчику доводилось также испытывать магистральные узкофюзеляжные самолеты Ту-214, которые призваны заменить иностранные Boeing и Airbus. "Это хорошая машина. Кстати, самолет Ту-204СМ с двухчленной кабиной и целым рядом улучшений, направленных на уменьшение эксплуатационных расходов, уже был сертифицирован", — отмечает Виктор Минашкин.

Ту-214. Источник: ТАСС

Судно задумывалось как один из самолетов целой линейки: ближнемагистрального Ту-334, среднемагистрального Ту-204/214, дальнемагистрального Ту-204-300 и грузового Ту-330. Испытатель подчеркивает, что главное в этой концепции — уменьшение эксплуатационных расходов авиакомпаний, которое достигалось бы унификацией конструкции и оборудования этих самолетов. "Также обучение экипажей должно было обеспечить возможность выполнения полетов на разных типах самолетов летчиками с минимальной дополнительной подготовкой", — добавляет Минашкин.

В качестве примера летчик приводит дальневосточную авиакомпанию "Владивосток Авиа", ранее входившую в десятку крупнейших в стране. "Практика "Владивосток Авиа" показала, что, несмотря на трехчленный экипаж и сравнительно большой вес самолета, грамотная эксплуатация авиационной техники позволяет выходить на экономические показатели не хуже, чем эксплуатация иностранных одноклассников", — отмечает летчик. Сегодня принято решение о масштабировании производства пассажирских Ту-214 в интересах российских авиакомпаний.

Екатерина Адамова

ТАСС благодарит за помощь в организации интервью пресс-службу ОАК