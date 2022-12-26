Правительство Колумбии намерено приобрести истребители Dassault Rafale

21 декабря 2022 года было объявлено, что правительство Колумбии в предварительном порядке выбрало французский истребитель Dassault Rafale в тендере на закупку новых самолётов для замены в ВВС Колумбии израильских истребителей IAI Kfir C10. Решение было подтверждено президентом Колумбии Густаво Петро и министром национальной обороны Иваном Веласкесом. Заявлено, что правительство Колумбии ведет переговоры с Францией относительно приобретения 16 одноместных истребителей Rafale C серии F3 с планируемой общей стоимостью до 15 трлн колумбийских песо (3,148 млрд долл США). Соответствующие бюджетные ассигнования планируется выделить в течении пяти лет.

Изображение истребителя Dassault Rafale C с опознавательными знаками ВВС Колумбии (с) aero-naves.com

Министр национальной обороны Колумбии Иван Веласкес в интервью программе колумбийского Radio Caracol 6AM сообщил, что в настоящее время с французской стороной ведутся детальные переговоры о первом этапе контракта, подписание которого возможно до конца января 2023 года. На первом этапе в рамках лимита в 678 млн долл предполагается получение от трех до пяти истребителей Rafale с их поставкой ВВС Колумбии уже в 2023 году. Веласкес заявил, что закупка всех 16 самолетов займет до 10 лет, и что ВВС "смогут быстро избавиться" от этих первых самолетов после подписания основного контракта.

Исходя из этого можно сделать вывод, что на первом этапе планируется приобретение трех-пяти истребителей Rafale из состава ВВС Франции с их последующей заменой на самолеты новой постройки.

В настоящее время основой боевого потенциала ВВС Колумбии являются 19 модернизированных истребителей израильского производства IAI Kfir C10 (Kfir COA) и два учебно-боевых Kfir C12, которые состоят на вооружении 111-й боевой эскадрильи 11-й боевой группы 1-го боевого авиационного командования на аэродроме Паланкеро (департамент Кундинамарка, близ столицы Боготы). Все эти самолеты Kfir приобретались подержанными из наличия ВВС Израиля и имеют возраст более 42 лет, близки к истечению ресурса и в летном состоянии находятся лишь около десяти из одноместных истребителей Kfir C10, а также обе "спарки". В 2023 году запланировано начало списания колумбийских Kfir по ресурсу. Фактически в последнее десятилетие ВВС Колумбии были единственными в мире эксплуатантами самолетов Kfir (хотя в последнее время предпринимаются попытки снова ввести самолеты этого типа в строй в Эквадоре и на Шри-Ланке). Иван Веласкес заявил, что стоимость летного часа колумбийских Kfir сейчас составляет 89 млн песо (18,7 тыс долл), что на 30% выше, чем у Rafale.

Вопрос о замене самолетов Kfir новыми истребителями тянется в Колумбии уже более 15 лет, но до настоящего времени по финансовым и политическим причинам не имел разрешения. C 2021 года велся новый тендер на закупку 16-17 истребителей, в котором рассматривались, помимо Dassault Rafale, также истребители Lockheed Martin F-16C/D Block 70 (F-16V) и Saab JAS-39E Gripen NG, при этом требованиями колумбийской стороны являлись самолеты нового производства и частичная передача Колумбии прав на их техническое обслуживание. Долгое время считалось, что фаворитом ВВС Колумбии является самолёт F-16C/D Block 70, однако американское предложение фактически являлось самым дорогим. Ранее в 2018-2020 годах администрация предшествующего президента Ивана Дуке была близка к закупке в США подержанных F-16 с их модернизацией, но сделка не состоялась ввиду начавшейся пандемии коронавируса. В целом выбор Колумбией французских самолетов Rafale как страной с традиционно сильным влиянием США и получающей значительную американскую военную помощь стал сенсацией.

Избранный в 2022 году левонастроенный президент Густаво Петро ранее выступал против программы закупки новых истребителей как "дорогостоящей", однако после вступления в должность в августе быстро сменил свою позицию. Тем не менее, видимо, определенные антиамериканские сантименты нового лидера сыграли роль в выборе неамериканского самолета. Хотя шведский Gripen NG также пользовался популярностью в колумбийских правительственных кругах (и, по ряду сообщений, поддерживался министром обороны Иваном Веласкесом), и предлагался шведской стороной по цене всего 10 трлн песо за 16 самолетов, однако, как сообщается, группа Saab AB предлагала неудовлетворяющий колумбийскую сторону весьма длительный график поставок.

Истребители IAI Kfir C10 ВВС Колумбии (с) ВВС Колумбии