Румыния подписала соглашение о закупке беспилотных летательных аппаратов Watchkeeper Х

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в "Эльбит" приближается к поставке БПЛА Watchkeeper X Румынии

В июне этого года я писал: 20.06.22 Румыния объявила, что прекращает единый армейский " тендер на покупку тактических БПЛА UAS II и по-видимому проведёт новый тендер по изменённым требованиям. Проведение этого тендера было утверждено парламентом страны в 2020 г., за 277 млн долларов должно было быть куплено 21 БПЛА и наземное оборудование. В рамках тендера "Эльбит" совместно с Thales предложили БПЛА Watchkeeper (WK450), созданный на базе Hermes-450. "Эльбит" даже создало производство деталей БПЛА в Румынии.

И вот, ровно через пол года, 21.12.22, официальный сайт компании "Эльбит Маарахот" сообщил: "Эльбит" заключила рамочный контракт на максимальную сумму около 410 млн долларов США (приблизительно 1.891 млрд румынских леев, 380 млн евро) на поставку до 7 тактических систем БПЛА (tactical unmanned aircraft systems, UAS) Watchkeeper X министерству обороны Румынии со сроком действия 5 лет. Конкретного заказа на поставку по контракту пока не поступало.

БПЛА Watchkeeper X является экспортным вариантом WK450 британской армии, производимым дочерней компанией "Эльбит" в Великобритании - UAV Tactical Systems Limited (U-TacS). Совместимость Watchkeeper X со стандартами НАТО обеспечивает существенное взаимодействие с НАТО и другими союзными силами.

Бецалель (Бучи) Махлис, президент и гендиректор "Эльбит", прокомментировал: "Этот контракт демонстрирует устойчивый спрос на БПЛА ‘Эльбит’. Мы надеемся на дальнейшее укрепление отношений ‘Эльбит’ с правительством Румынии. В рамках выполнения контракта ‘Эльбит’ планирует наладить инфраструктурное и промышленное сотрудничество с U-TacS, Aerostar и дочерними компаниями ‘Эльбит’ в Румынии для производства систем БПЛА в Румынии. Мы также ценим постоянную поддержку и сотрудничество с правительствами Израиля и Великобритании и нашими деловыми партнерами по программе Watchkeeper".

Румынский сайт HotNews опубликовал статью по вопросу на день ранее, 20.12.22. К сказанному выше можно добавить, что каждая система будет включать 3 БПЛА, т.е. при выполнении рамочного соглашения в полном объёме, речь будет идти о 21 БПЛА, как изначально и планировалось. БПЛА будут разведывательно-ударными, ещё год назад демонстрировалась модель Watchkeeper X с 2 боеприпасами под каждым крылом.

На территории Румынии начиная с 1-й системы планируется выпуск планера БПЛА, контейнера наземного пункта управления, ряда электрических и механических элементов. А начиная с 3-й системы - всех электрических и механических систем. Техобслуживание систем также будет организовано в Румынии. Общая закупка комплексов будет проводиться через румынскую компанию C.N. Romtehnica S.A. В Румынии системы БПЛА будут классифицироваться как Sistem UAS tactic-operativ clasa II, т.е. "Тактико-оперативная система БПЛА 2-го класса".

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