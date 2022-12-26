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ТАСС

Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3 запланирован на 12 февраля

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Логотип японского космического агентства JAXA.

В Японском агентстве аэрокосмических исследований выразили надежду, что она позволит почти вдвое сократить расходы на запуски

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Первый запуск новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3 запланирован на 12 февраля 2023 года с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Об этом сообщило в пятницу Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск планируется осуществить ориентировочно в 10:40 по местному времени (04:40 мск). Резервный период для запуска - с 13 по 28 февраля.

Изначально первый запуск H3 планировали провести в 2020 году, однако его пришлось отложить из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты. В прошлом месяце JAXA и корпорация Mitsubishi Heavy Industries, занимавшаяся разработкой ракеты, провели испытания двигателя на стартовой площадке. Их результаты были признаны успешными, никаких проблем выявлено не было.

H3 является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. Она должна заменить ракету-носитель H2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 45 запусков 44 завершились успешно.

В JAXA надеются, что H3 позволит почти вдвое сократить расходы на ракетные пуски, за счет чего повысится конкурентоспособность Токио на международном рынке коммерческих спутниковых запусков. Один запуск H2A обходится Японии в 10 млрд иен ($75 млн), что значительно дороже других мировых аналогов. 

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Страны
Япония
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H-IIA
Компании
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2020-й год
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