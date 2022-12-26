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Стали известны подробности о разрабатываемой в РФ экипировке «солдата будущего»

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Экспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве
Экспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

В России разработают экипировку «солдата будущего» которая позволит военному управлять беспилотниками и роботами, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как рассказали специалисты, экипировка «Легионер» получит несколько систем, подобных экипировке предыдущего поколения «Ратник». «Работа по "Легионеру" делится на несколько систем, в том числе системы вооружения, жизнеобеспечения и так далее. Однако в рамках научно-исследовательской работы "Легионер" появилось еще одно совершенно новое направление — система робототехнического обеспечения», — подчеркнул источник.

Комплект нового поколения должен получить комплекс управления дронами и роботами. «Данные с которых будут выводиться на шлем бойца», — раскрыл подробности эксперт.

В декабре Минобороны РФ утвердило техническое задание по «Легионеру». О разработке экипировки на смену «Ратника» стало известно осенью. Научно-исследовательскую работу по проекту ускорили — сроки сократили с трех лет до одного года.

Позже стало известно, что в состав «Легионера» должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов. Сообщалось, что экипировку могут создать из композитной брони.

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