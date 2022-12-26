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ТАСС

Источник: атомная подлодка "Тамбов" после ремонта и модернизации вышла на испытания

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В Советском подводном флоте корабли проекта 671РТМК считались одними из самых совершенных. Фото ВМС США
В Советском подводном флоте корабли проекта 671РТМК считались одними из самых совершенных. Фото ВМС США.

Они могут продлиться до полугода

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Атомная подводная лодка "Тамбов" проекта 671РТМК Северного флота после ремонта и модернизации вышла в море на испытания. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к оборонно-промышленному комплексу и российскому военному ведомству.

По словам одного из них, "на днях подлодка "Тамбов" приступила к испытаниям после ремонта и модернизации", которые выполнялись в Центре судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Другой источник отметил, что испытания субмарины, в зависимости от их результатов, могут продлиться до полугода.

Собеседники агентства не стали уточнять вариант модернизации "Тамбова".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

АПЛ "Тамбов" была спущена на воду в октябре 1991 года. Вошла в боевой состав Северного флота в сентябре 1992 года. Основное оружие субмарин этого проекта - торпеды и ракето-торпеды различных типов. 

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Проекты
671РТМ(К) Щука
СФ
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