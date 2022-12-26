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Вестник Мордовии

"Реанимированные" танки Т-55 с чешской свалки могут оказаться на Украине

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Чешская фирма Excalibur Army, занимающаяся в настоящее время ремонтом и модернизацией танков для ВСУ, хранит у себя несколько десятков старых Т-72 и Т-55.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", в социальных сетях появилось видео, снятое из-за колючей проволоки ограждения площадки, где находится эта техника. По сути, она представляет собой свалку, куда свезены вышедшие из строя боевые машины.

Большая часть находящихся здесь "семьдесят вторых", по всей видимости, со временем окажется в распоряжении вооруженных формирований киевского режима. Их полностью разберут, пришедшие в негодность узлы и детали восстановят или поменяют на новые. Вместо устаревших ночных прицелов поставят более совершенные. То же касается средств связи.

Для противодействия кумулятивным боеприпасам навешивают элементы динамической защиты первого поколения. Вместо двигателей мощностью 780 л.с. используют 840-сильные.

По разным данным, ВСУ могут получить из Чехии не менее 90 штук обновленных Т-72М1.

Также обращают на себя внимание хранящиеся Т-55. По некоторым данным, представители этой компании собирали такие танки, где только могли (например, на переднем плане машины польского производства), чтобы затем продать их в страны третьего мира, в том числе в те, где велись или ведутся военные действия.

Учитывая, что теперь украинские боевики уже рады поставкам словенских М55S, не исключено, что они захотят получить и обновленные Т-55, по крайней мере, чешские торговцы смертью обещают значительно повысить их тактико-технические характеристики. Конечно, они будут серьезно уступать последним российским версиям Т-72 и Т-80, но для киевских властей главное - продолжение войны любой ценой, и жизни находящихся в окопах или за броней их мало волнуют.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
Т-55
Т-72
Т-80
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