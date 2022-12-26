Арктический «Тор» был замечен на Донбассе

Источник изображения: topwar.ru

Военные специалисты считают его «технологическим шедевром российского оборонно-промышленного комплекса». Речь - об арктическом ЗРК «Тор-М2ДТ».

Этот уникальный во всех отношениях зенитный ракетный комплекс недавно «показался» на полях специальной военной операции на Донбассе.

Расчеты «Тор-М2ДТ» подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа теперь круглосуточно на боевом дежурстве - охраняют воздушное пространство от авиационных и ракетных ударов. И хотя уникальность этой боевой машины, прежде всего, заключается в ее адаптации под условия базирования в Арктике, своих «проходимые» свойства она с завидным успехом применяет на донбасской территории.

Итак, арктический комплекс «Тор-М2ДТ» представляет собой модификацию комплекса «Тор-М2», разработанную для несения службы в самых сложных и самых холодных климатических условиях.

Предназначенный для несения службы в заполярном регионе, здесь, на Донбассе, «Тор-М2ДТ» способен обеспечить контроль своего участка воздушного пространства, и противовоздушную защиту важных военных и гражданских объектов. Его замечательные ходовые качества пришлись здесь очень кстати, учитывая погодные условия начала зимы на Донбассе, и где не столь проходимая военная техника в буквальном смысле увязает в грязи.

Секрет в том, что «Тор-М2ДТ» установлен на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М «Витязь». Именно они обеспечивают машине высокую проходимость по труднодоступной местности во все времена года, в условиях любого бездорожья и полного отсутствия дорожной сети. Отметим, что в зону спецоперации комплекс поставляется не в пятнистом арктическом камуфляже, а в стандартной тёмно-зелёной окраске.

Вездеход может преодолеть вплавь водные преграды, «брать» препятствия высотой до 1,5 м и рвы шириной до 4 м. «Витязь» - единственная в мире арктическая машина, способная не просто преодолевать снежные пространства, но и плавать в ледяных водах. Максимальная скорость машины по суше – 37 км/час, по воде – 5 км/час.

Источник изображения: topwar.ru

Так что арктическому «Тору» не важно, где работать – в заснеженном Заполярье или жаркой пустыне, среди заболоченной местности или в вязких донбасских полях. Комплекс автономен, и способен вести боевые действия без привязки к системам жизнеобеспечения и энергопитания.

ЗРК «Тор-М2ДТ» способен обнаруживать сразу до сорока объектов на расстоянии более 30 км от позиционного района. Дальность поражения ракетой составляет до 16 км, высота - от 10 м до 12 км. Комплекс перехватывает самолёты тактической авиации, вертолёты и ударные БПЛА, крылатые и противорадиолокационные ракеты, управляемые бомбы, и другие средства воздушного нападения, летящими со скоростью свыше 700 м/с.

После того, как расчет «Тора» нанес удар зенитными ракетами по целям противника, боевая машина быстро покидает огневую позицию и отправляется для выполнения следующей боевой задачи. В задачи «Тора» на полях спецоперации входит не только прикрытие войск, но и взаимодействие с комплексами ПВО «Бук-М2», «Бук-М3», а также с системами С-300 и С-400.

Разработчиком и производителем комплексов семейства «Тор-М2», в том числе и его арктического вариант, является Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей»).

Тактико-технические характеристики и огневые возможности ижевской боевой машины делают арктический «Тор» опасным противником для современных и перспективных средств воздушного поражения, а его проходимость позволяют эффективно нести боевую службу в самой сложной и труднопроходимой местности Донбасса.