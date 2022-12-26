Источник: боец в экипировке "Легионер" сможет управлять дронами и роботами

Экспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве.

Российская экипировка "Легионер" позволит военному управлять беспилотниками и роботами

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экипировка "солдата будущего" "Легионер" получит систему, которая позволит военному управлять беспилотниками и роботами, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Как и в случае с экипировкой предыдущего поколения "Ратник", работа по "Легионеру" делится на несколько систем, в том числе системы вооружения, жизнеобеспечения и так далее. Однако в рамках НИР (научно-исследовательской работы – ред.) "Легионер" появилось еще одно совершенно новое направление – система робототехнического обеспечения", – сказал он.

По его словам, "предполагается, что в результате этих работ комплект нового поколения получит комплекс управления дронами и роботами, данные с которых будут выводиться на шлем бойца".

Что известно о "Легионере"

Осенью этого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что экипировка "солдата будущего", разрабатываемая на смену "Ратнику", получит название "Легионер". При этом соответствующую научно-исследовательскую работу было решено ускорить – ее сроки сократили с трех лет до одного года.

Впоследствии заместитель гендиректора участвующего в проекте предприятия "Армоком" Олег Фаустов сообщил РИА Новости, что в состав "Легионера" должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов.

Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для "Легионера" костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.