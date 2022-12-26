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ТАСС

Bloomberg: визит Зеленского в США говорит об опасениях Украины из-за будущей помощи

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Carolyn Kaster

По данным агентства, некоторые чиновники Пентагона нервничают из-за того, что передача Киеву средств и вооружения истощает запасы ресурсов, предназначенные для американских военных планов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США свидетельствует о том, что Киев испытывает опасения по поводу оказания поддержки Соединенными Штатами в будущем. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По мнению обозревателя агентства Хэла Брендса, "Зеленский не был бы в Вашингтоне, если бы все было в порядке".

Как сообщил Bloomberg, некоторые чиновники Пентагона нервничают из-за того, что помощь Украине истощает запасы ресурсов, предназначенные для американских военных планов или на другие непредвиденные обстоятельства, с которыми может столкнуться Вашингтон.

Выделение США Украине нового пакета военной помощи, по мнению обозревателя, еще не означает, что поддержка будет продолжаться всегда. "Влияние скептически настроенных по отношению к Украине в новой Палате представителей, возглавляемой республиканцами, должно быть, заставляет Киев нервничать по поводу того, что произойдет после этого - неясно, превратятся ли сегодняшние овации в открытую чековую книжку в следующем году", - написал Брендс.

Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена 21 декабря несколько часов провел в Вашингтоне, встретился с главой государства, руководством Конгресса и выступил там с речью. К визиту Зеленского было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot, в состав которой входит сама пусковая система на грузовом шасси, радар и станция управления. 

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США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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