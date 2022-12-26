Cпецслужбам расставили приоритеты

Новейшие российские системы хорошо показали себя в ходе спецоперации на Украине, а в декабре встали на боевое дежурство в Белоруссии. Фото Владимира Карнозова.

Особое внимание им следует уделять новым территориям и взаимодействию с Белоруссией

Объединенный штаб родов войск Вооруженных сил России, задействованных в специальной военной операции (СВО), посетил президент РФ Владимир Путин. Он ознакомился с работой военнослужащих, заслушал доклад о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими. Спустя три дня из уст российского лидера прозвучала оценка ситуации в новых регионах России: «Обстановка в Донецкой и Луганской республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная».

Далее, в видеообращении от 20 декабря по случаю Дня работника органов безопасности говорится, что ситуация в мире меняется, появляются новые угрозы, отсюда – «повышенные требования ко всей системе органов безопасности России».

Поблагодарив сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, Путин потребовал: «Вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям», особенно на новых территориях. «Со своей стороны будем и дальше укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами», – пообещал президент.

Первым среди приоритетов работы всех спецслужб остается борьба с терроризмом, предотвращение терактов, и здесь работу необходимо вести «системно и наступательно».

«Под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура, – подчеркнул Путин. – Эта задача должна решаться ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами».

Органам контрразведки предписано «жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов». Пограничникам велено надежно прикрыть госграницу как «важнейший, ключевой рубеж обеспечения безопасности страны», попытки нарушить который должны «пресекаться быстро и эффективно с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения». Незамедлительная реакция спецслужб должна следовать на попытки экстремистов и воинствующих националистов по разжиганию межнациональной розни, поскольку это «прямая угроза внутреннему единству нашего общества». Среди других направлений отмечена необходимость «более решительно действовать» по защите информационных ресурсов, борьбе с преступлениями в сфере экономики и противодействию коррупции.

Большое значение Москва уделяет отношениям с Минском. 19 декабря президенты РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко провели совместную пресс-конференцию. Оба признали снижение объема валового национального продукта в 2022 году: на 2,9% в РФ и «более 3%» в РБ. Выйти на положительную динамику они намерены в том числе и путем реализации совместных проектов в наукоемких областях, включая программы пилотируемых полетов в космос и создание новых спутниковых систем.

Повторив тезис, что наши страны – ближайшие союзники и стратегические партнеры, которые вместе строят Союзное государство, президенты обратились к атомной теме. В следующем году обещано завершение строительства второго энергоблока Белорусской АЭС, и сообщено, что первый блок за два генерировал 10 млрд кВт-ч электроэнергии. Сотрудничество не ограничивается только мирным атомом. Москва считает возможным продолжение работы по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. Поясняя свою позицию, Путин привел в пример США, которые «проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий», и аргументировал ответные меры как «исключительно важные в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства».

Со своей стороны Лукашенко назвал эту тему «очень щепетильной» и сообщил о проведении соответствующей подготовки не только на самолетах как «советских времен», так и полученных из России в течение последних лет. «Мы тестировали их в Российской Федерации, мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущие специфические боеприпасы». Признав, что «в одиночку, без России» Белоруссия не в состоянии защитить свою независимость и суверенитет, Лукашенко еще раз публично одобрил присутствие российских войск. Государства-союзники последовательно реализуют общую военную доктрину, ведут совместное военное планирование. На территории РБ проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей российских и белорусских военнослужащих из состава Объединенной региональной группировки войск. Создана и поставлена на боевое дежурство единая система противовоздушной обороны. Стороны договорились насчет продолжения мер по обеспечению безопасности наших стран, уделяя приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, продолжение практики совместных учений, взаимных поставок вооружений и совместное их производство.

Пользуясь случаем, президент РБ сообщил новость – первый переданный РФ зенитный ракетный комплекс С-400 поставлен на боевое дежурство. Второе событие – белорусские военные получили комплекс «Искандер» в рамках реализации соглашения полугодовой давности. Минск считает, что нужно поддерживать «скорость принятия и реализации решений», поскольку «время сейчас важнее денег». «В этом суть наших переговоров сегодня»,– сказал Лукашенко.

По его мнению, ситуация в мире стремительно меняется, причем «перемены по глубине и масштабам без всякого преувеличения носят по-настоящему судьбоносный характер... фактически определяется будущее белорусского и российского народов». Он обвинил Запад в ведении «прокси-войны с Россией руками украинцев» и его готовность вести ее «до последнего украинца».

По ходу совместной пресс-конференции обсуждение спецоперации перешло к обмену мнениями по завершившемуся накануне чемпионату мира по футболу. «Действительно, такая драма была – до последней секунды, что называется, сражались, – сказал Путин. – Сражались очень достойно, но победил сильнейший». Остается понять, относится ли сказанное исключительно к финальному матчу спортивных команд Франции и Аргентины или в будущем также подойдет к описанию вооруженного конфликта на Украине.

Владимир Карнозов