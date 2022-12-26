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ТАСС

СМИ: США пытаются ослабить Россию и Европу, поставляя вооружения Украине

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Разгрузка на голландской авиабазе Эйндховен контейнеров с ракетами американского переносного зенитного ракетного комплекса Stinger из наличия армии Нидерландов для последующей отправки в качестве военной помощи на Украину, 26.02.2022
Разгрузка на голландской авиабазе Эйндховен контейнеров с ракетами американского переносного зенитного ракетного комплекса Stinger из наличия армии Нидерландов для последующей отправки в качестве военной помощи на Украину, 26.02.2022.
Источник изображения: министерство обороны Нидерландов

По мнению военного эксперта Сун Чжунпина, европейские страны сомневаются в отношении поддержки Киева, так как этот кризис влияет на них

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Американские власти хотят ослабить Россию и европейские страны, продолжая поставки вооружений Украине и таким образом затягивая кризис в Европе. Такое мнение в четверг китайские политические эксперты выразили газете Global Times.

По словам военного эксперта Сун Чжунпина, снабжение Вашингтоном Киева вооружениями не только направлено против России, но и "должно помочь США ослабить ЕС, который также находится в конкурентных отношениях с ними с точки зрения экономики". "США не нужно платить слишком большую цену, Украина - это цена, которую они хотели бы заплатить за реализацию такой замечательной стратегии", - сказал Сун Чжунпин.

По его мнению, европейские страны в большей степени сомневаются в отношении поддержки Украины, так как этот кризис непосредственно влияет на них. Сун Чжунпин полагает, что ухудшение экономической ситуации и социальных проблем усиливает усталость европейских стран от войны. "Поэтому голосов, которые ставят под сомнение помощь Украине или возражают против нее, в будущем будет больше", - заявил он.

Научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун считает, что военная помощь Украине - "важная мера для поддержания системы глобальной гегемонии США". Он отметил, что это помогает Вашингтону контролировать ситуацию с безопасностью в Европе, "что принципиально соответствует стратегическим интересам гегемонии США".

Чжан Хун утверждает, что конфликт между Москвой и Киевом зашел в тупик и сейчас Украина сталкивается с нехваткой военной техники. "[Президент Украины Владимир] Зеленский запрашивает больше оружия у США и Европы, чтобы его страна могла продолжать упорствовать в этой войне на истощение", - сказал эксперт.

Зеленский 21 декабря встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, руководством Конгресса и выступил в нем с речью. К визиту Зеленского было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot, в состав которой входит сама пусковая система на грузовом шасси, радар и станция управления. 

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