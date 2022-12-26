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ТАСС

Росатом полностью исполнил гособоронзаказ 2022 года

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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что несмотря на санкции, изменения в глобальной логистике, технологическую блокаду, атомщики показали отличные результаты

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил о полном, 100%-ном исполнении гособоронзаказа 2022 года. Об этом в четверг сообщает газета атомной отрасли "Страна Росатом".

Подводя итоги года, глава Росатома отметил, что несмотря на санкции, изменения в глобальной логистике, технологическую блокаду, атомщики показали отличные результаты. Лихачев отметил стопроцентное исполнение гособоронзаказа, серьезно выросшего в 2022 году, а также ход зарубежных строек, ни одна из которых не была остановлена.

Кроме того, более чем с 20 странами идет диалог о строительстве АЭС, отметил Лихачев. Так, в Индии обсуждается проект сооружения шести блоков с водо-водяным реактором ВВЭР 1200, в Турции - станции в Синопе, готовится к строительству АЭС Казахстан, пишет издание. 

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Страны
Индия
Казахстан
Турция
Компании
Росатом
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