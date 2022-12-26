Вот как поставки Су-35 Ирану повлияют на отношения России и арабских стран

Raseef22: партнерство между Россией и Ираном гораздо масштабнее, чем сделка по Су-35

Россия продаст Ирану истребители Су-35, сообщает Raseef22. Партнерство Москвы и Тегерана, которое не ограничивается лишь этой сделкой, беспокоит Запад: сближаясь с Россией, Иран отдаляется от США и ЕС. Российско-иранское сотрудничество повлияет и на арабские страны, например, на отношения Москвы и Эр-Рияда.

Ахмад Ясир

По данным американской разведки, Тегеран получит современные российские истребители Су-35 в следующем году. Это станет самой важной оружейной сделкой со времен ирано-иракской войны.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что иранские пилоты начали процесс обучения на российских истребителях Су-35, которые Тегеран может получить уже в следующем году.

"Эти истребители значительно усилят ВВС Ирана по сравнению с его региональными соседями", — заявил Кирби.

Командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди подтвердил, что Тегеран задумывается о покупке у России многоцелевых истребителей Су-35, сделка стоит на повестке дня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Российско-иранское сотрудничество

Иран, скорее всего, получит египетскую партию Су-35. Напомним, что Каир был вынужден отказаться от 20 российских истребителей из-за давления США и угрозы санкций.

"Военное и консультационное сотрудничество России и Ирана активно развивается. Оно гораздо глубже и шире, чем сделки на поставки оружия, включая Су-35", — заявил бывший иранский дипломат Сейид Хади Сейид Афкахи.

Джейсон Бродский, директор по вопросам политики в United Against Nuclear Iran (UANI), отмечает, что Россия давно готовилась к этому сотрудничеству и настаивала на снятии эмбарго ООН на поставки оружия Ирану во время ядерных переговоров. И когда в октябре 2020 года срок действия эмбарго истек, у Москвы появилась возможность завершить эту сделку.

Египетский аналитик Анас аль-Кассас утверждает, что партнерство между Россией и Ираном гораздо масштабнее, чем сделка по Су-35.

"Россия будет взаимодействовать с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а не с Ираном. Тегеран будет все больше и больше дистанцироваться от европейских стран, что является наиболее опасным последствием", — говорит он.

Позиция стран Персидского залива

"То, что начинает проявляться, — это зачатки полноценного оборонного партнерства между Россией и Ираном", — заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью американскому телеканалу PBS.

"Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе. Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире", — отметил один высокопоставленный чиновник из администрации Байдена.

Бернс добавил: "Я думаю, что оно [российско-иранское сотрудничество] может оказать более серьезное воздействие на Ближний Восток, если будет продолжаться. Так что это то, к чему мы относимся очень серьезно".

"Арабы не в восторге от того, что Иран получит истребители Су-35, поскольку тогда он сможет наносить удары по их территории из своего воздушного пространства. Им придется проявлять осторожность в отношениях с западными державами, особенно с США, которые в последние годы обеспечивают системами ПВО своих союзников в Персидском заливе", — считает Аль-Кассас.

Саудовский аналитик Адиль аль-Хумайдан, в свою очередь, исключает, что эта сделка негативно скажется на отношениях с Россией, добавив, что каждая страна действует в своих интересах.

Саудовская Аравия и Россия начали управлять рынком нефти через ОПЕК+ и определять объемы добычи без участия Вашингтона.

Эр-Рияд и Москва имеют общие взгляды на одни вопросы, но расходятся во мнениях по другим. Маловероятно, что действия России приведут к сближению Саудовской Аравии с Соединенными Штатами.

"Америка уже не та, что раньше. У Саудовской Аравии есть другие варианты. Например, она может сотрудничать с более "гибкими" странами, такими как Франция и Китай", — добавил Аль-Хумайдан.

Бродский считает, что ответ непременно будет. Вашингтон попытается усилить сотрудничество с партнерами на Ближнем Востоке, чтобы противостоять развитию военного потенциала Ирана.

"Мы увидим санкции, тайные действия и обнародование разведывательной информации для оказания дипломатического давления на Тегеран. Я думаю, что будет попытка восстановить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану", — добавил он.

Афкахи, в свою очередь, считает, что страны Персидского залива не сблизятся с Израилем или Западом. Америка, по его словам, вряд ли сумеет воспрепятствовать этой сделке или развитию российско-иранского сотрудничества.

Баланс сил

Неясно, как сильно эта сделка может изменить региональный баланс сил, особенно в отношении двух главных соперников Ирана на Ближнем Востоке: Израиля и Саудовской Аравии.

ВВС Ирана, скорее всего, потребуется не менее 60 истребителей поколения 4.5, чтобы заменить устаревшие F-14A Tomcat и МиГ-29A.

Российские истребители позволят начать модернизацию иранского воздушного флота, но их будет недостаточно, чтобы бросить серьезный вызов соседям в Персидском заливе.

Саудовская Аравия имеет более 80 самолетов F-15SA. Это усовершенствованная версия Strike Eagle, способная нести до 12 ракет класса "воздух-воздух" большой дальности AIM-120 AMRAAM.

ОАЭ обладают истребителями F-16E/F Block 60 и вскоре получат 80 французских многоцелевых истребителей Rafale F4. Их поставка запланирована с 2027 года.

Иран полагается на F-4 Phantom, F-14 и F-5E/F Tiger, а также на их модифицированные версии, унаследованные от холодной войны и Исламской революции 1979 года.

Неясно, планирует ли Россия построить больше самолетов для Ирана или поставит в рамках второй партии истребители из своего нынешнего арсенала, что маловероятно, учитывая спецоперацию на Украине.

Были некоторые предположения, что Иран захочет производить вторую партию на месте и, скорее всего, Москва согласится. Ранее она предоставила Индии лицензию на производство истребителей МиГ-29 внутри страны.

Примечательно, что иранские истребители не использовались в наступательных операциях со времен ирано-иракской войны (1980-1988 гг.), за исключением нескольких авиаударов по оппозиционным группировкам, базировавшимся в Ираке в 1990-х годах, и одного авиаудара по ИГИЛ* на иракской границе в 2014 году.

Сделка для обеспечения защиты

Су-35 — первоклассный российский истребитель, способный конкурировать с американским F-22 Raptor и европейским Typhoon.

Он станет дешевой альтернативой устаревающим американским истребителям. Иран сможет относительно бюджетно обновить оснащение военно-воздушных сил.

Но пока преждевременно говорить о том, что Тегеран за счет Су-35 добьется господства в воздухе.

Российский истребитель будет использоваться Тегераном для защиты наиболее важных объектов на территории страны и не будет задействован в зарубежных операциях.

"Систем ПВО недостаточно для защиты воздушного пространства Ирана или важных стратегических объектов. Су-35 поможет защищать эти цели с воздуха. Это будет их миссией. Я не думаю, что Тегеран задействует эти истребители в каких-либо операциях за рубежом", — добавил Аль-Кассас.

Су-35 отлично подходит для борьбы с западными истребителями. В передней части самолета находится РЛС Н035 "Ирбис-Э", а в основании крыла — два радара, которые работают в Х-диапазоне, что помогает ему отслеживать и уничтожать малозаметные цели.

Этот истребитель уничтожил множество целей в воздушных боях на Украине. Он может использовать современные ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М и Р-77М, дальность действия которых превышает американские и израильские аналоги. Но в целях экономии эти ракеты не получили широкого распространения и это заметный недостаток.

Су-35, скорее всего, будет участвовать в противовоздушной обороне, а не оказывать поддержку с воздуха иранским силам в Сирии или союзникам Тегерана в Ливане.

* террористическая организация, запрещенная в РФ