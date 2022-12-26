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ТАСС

МИД Британии пообещал, что КНДР заплатит высокую цену за предполагаемую поддержку СВО

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Источник изображения: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что "Великобритания поддерживает оценку США, что Северная Корея осуществила поставку оружия России для использования его группой "Вагнер", которая заплатила за вооружение"

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Великобритания разделяет оценку США о том, что ЧВК "Вагнер" якобы получает оружие из КНДР, и заставит Пхеньян заплатить за это высокую цену. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Великобритания поддерживает оценку США, что Северная Корея осуществила поставку оружия России для использования его группой "Вагнер", которая заплатила за вооружение <...>. Это является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - утверждал глава Форин оффиса. Он пообещал, что "Великобритания будет работать вместе с партнерами, чтобы гарантировать, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку" специальной военной операции России.

Ранее в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставила оружие ЧВК "Вагнер" в нарушение санкций. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
КНДР
Россия
США
Проекты
ЧВК
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