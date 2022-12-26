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ТАСС

Создатель робота "Федора" отрабатывает доставку груза на беспилотниках

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Логотип НПО Андроидная техника
Логотип НПО "Андроидная техника".
Источник изображения: http://publishernews.ru/

На предприятии ведется разработка нескольких робототехнических комплексов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) "Андроидная техника" ведет разработку беспилотников для разных задач, одной из них является доставка грузов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Пока на беспилотниках мы отрабатываем ряд технологических решений по доставке грузов и говорить об их прикладном применении рано", - отметили в пресс-службе.

В организации добавили, что на предприятии ведется разработка нескольких робототехнических комплексов, которые будут выполнять разные цели и задачи.

НПО "Андроидная техника" создано в 2009 году. Ключевыми партнерами предприятия являются Фонд перспективных исследований, Роскосмос, Росатом и другие. 

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