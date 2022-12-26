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ТАСС

В КНДР назвали преступными поставки США оружия на Украину

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Триумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

По словам представителя МИД республики, Вашингтон порождает "кровавую трагедию"

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. КНДР считает, что поставки американских вооружений Киеву являются преступными, США таким образом "породили кровавую трагедию" на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя МИД народной республики.

"Международное сообщество, прежде чем прислушиваться к беспочвенной "версии об оружейных сделках" между КНДР и РФ, которую фабрикует ряд нездоровых сил с разными целями, должно фокусироваться на преступных действиях США, которые массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране", - приводит слова представителя МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 22 декабря выступил с утверждением, что КНДР поставила оружие ЧВК "Вагнер" и планирует сделать это вновь. При этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не владеет информацией о таких предполагаемых поставках.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нуждается в иностранных поставках для проведения специальной военной операции на Украине, поскольку оборонно-промышленный комплекс РФ справляется со своими задачами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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