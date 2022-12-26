Додон: Молдавия не должна ввязываться в конфликт на Украине и сохранить связи с Россией

Бывший президент республики считает, что Кишинев не должен проводить антироссийскую политику

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Молдавия не должна ввязываться в конфликт на территории соседней Украины и сохранять прописанный в Конституции нейтралитет. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала N-4 бывший президент республики Игорь Додон.

"Это не наша война, и мы не должны занимать ничью сторону. Мы должны сохранять нейтралитет", - сказал Додон, отметив, что такого же мнения придерживается подавляющее большинство граждан республики, встречи с которыми он проводит в последнее время.

"Знаете, что чаще всего говорят граждане? Только бы войны не было! Люди хотят мира, нейтралитета", - заметил Додон. Он подверг критике президента Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности, которые объясняют тяжелый экономический кризис событиями на Украине. "Власти все свои решения объясняют войной. Им нужно закрывать каналы, расправляться со своими оппонентами, и для этого им нужна война. Майя Санду и ПДС больше всех хотят, чтобы война продолжалась, потому что они все свои действия списывают на нее", - пояснил экс-президент. По его мнению, "в молдавском обществе растет градус напряженности, который может вылиться в социальный бунт".

Додон, который после ухода с поста лидера Партии социалистов возглавил общественную организацию "Молдавско-российский деловой союз" считает, что власти Молдавии ни в коем случае не должны проводить антироссийскую политику.

"Нам нужны стратегические отношения с Россией. Там наш рынок сбыта, там энергоресурсы. Мы не должны присоединяться к антироссийским санкциям. И мы категорически не должны выходить из СНГ, как это собирается сделать Майя Санду. <…> Что нам дает присоединение к санкциям и то, что власти на каждом шагу орут, что они против России? Ничего не дает", - пояснил Додон, отметив, что "договариваться в интересах Молдавии и граждан нужно, но Санду не может, не хочет, ей не разрешают это делать ее западные кураторы". Политик подчеркнул, что "прозападный курс проводится вопреки интересам страны".

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу ранее заявил, что власти намерены обсудить есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Молдавия на протяжении этого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.