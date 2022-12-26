Военный эксперт назвал ЗРС, способные сбивать гиперзвуковые ракеты

В мире есть только две зенитно-ракетные системы, которые способны обнаруживать и поражать гиперзвуковые ракеты, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" неуязвимы для систем ПВО, развернутых на Украине, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Выступая на брифинге перед военными атташе иностранных государств, он отметил, что гиперзвуковое оружие было применено впервые в ходе российской спецоперации на Украине.

"Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине", – сказал Герасимов.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов отметил высочайшую точность наведения "Кинжалов".

"У нас есть несколько типов гиперзвуковых ракет, различных видов базирования. "Кинжалы" – это ракеты воздушного базирования, класса "воздух – поверхность". Это первые в мире гиперзвуковые ракеты, которые участвовали в реальном военном конфликте и доказали, что их заявленные характеристики соответствуют действительности... Известно, что на испытаниях ракеты "Кинжал" поражали цель в виде легкового автомобиля на расстоянии в несколько сотен километров – такая высокая точность наведения", – отметил военный эксперт.

Он привел пример применения "Кинжалов" в ходе специальной военной операции.

"В Ивано-Франковской области был нанесен удар по складу боеприпасов, который находился внутри горы и был построен в 60-е годы, во времена Советского Союза с таким расчетом, что он должен был выдержать ядерный взрыв. Кинетической энергии ракеты "Кинжал" хватило для того, чтобы пробить горную породу, оказаться внутри, там сработал боезаряд и склад был уничтожен... Возможности в ракеты "Кинжал" заложены очень большие", – пояснил Юрий Кнутов.

В мире есть только две зенитно-ракетные системы (ЗРС), способные сбивать гиперзвуковые ракеты, продолжил он.

"Наша система С-500 способна обнаруживать и поражать в том числе гиперзвуковые ракеты, больше нигде в мире подобных систем нет. Кроме того, в некоторых ситуациях (ЗРС) С-400 также может сбивать гиперзвуковые ракеты. Эта функция не предусматривалась разработчиками, но испытания показали, что С-400 способна поражать гиперзвуковые ракеты противника, хотя над созданием таких ракет американцы еще только работают", – заключил военный эксперт.