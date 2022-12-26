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ТАСС

Блинкен и Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО в поддержке Киева

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © POOL

Госсекретарь поблагодарил Анкару за усилия по сохранению черноморской зерновой инициативы

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг в телефонном разговоре подчеркнули важность единства государств - членов НАТО в отношении оказания военной помощи Украине. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Блинкен поблагодарил министра иностранных дел за усилия его правительства по сохранению черноморской зерновой инициативы, поддержанной ООН", - отметил дипломат. По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран "подчеркнули важность единства НАТО в деле поддержки обороны Украины". Шеф американской дипломатии выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии.

Как ранее сообщили в турецком дипломатическом ведомстве, Блинкен и Чавушоглу обсудили процесс поставок Турции истребителей F-16. Также было заявлено о решимости Анкары противостоять исходящей с территории Сирии угрозе терроризма. 

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Сирия
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Турция
Украина
Продукция
F-16
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