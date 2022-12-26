Глава МИД ФРГ призвала подумать о дальнейших поставках оружия Украине

Анналена Бербок заявила о такой необходимости в свете поставки США системы Patriot

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Германия должна проработать сценарии, при которых поставит дополнительное вооружение Украине. Об этом заявила в четверг в Берлине министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после встречи с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном.

"В свете поставки [Соединенными Штатами] системы Patriot мы тоже должны посмотреть, что еще мы можем отправить", - сказала она.

Украина ранее неоднократно требовала от Германии поставить танки Leopard-2. Аналогичные призывы много раз звучали как из стана "зеленых", которых представляет Бербок, так от оппозиционного Христианско-демократического союза. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался это делать.

Ранее Германия поставила на Украину, в частности, системы ПВО, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки и ракетные комплексы, бронемашины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.