Войти
ТАСС

Глава МИД ФРГ призвала подумать о дальнейших поставках оружия Украине

414
0
0
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Анналена Бербок заявила о такой необходимости в свете поставки США системы Patriot

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Германия должна проработать сценарии, при которых поставит дополнительное вооружение Украине. Об этом заявила в четверг в Берлине министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после встречи с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном.

"В свете поставки [Соединенными Штатами] системы Patriot мы тоже должны посмотреть, что еще мы можем отправить", - сказала она.

Украина ранее неоднократно требовала от Германии поставить танки Leopard-2. Аналогичные призывы много раз звучали как из стана "зеленых", которых представляет Бербок, так от оппозиционного Христианско-демократического союза. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался это делать.

Ранее Германия поставила на Украину, в частности, системы ПВО, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки и ракетные комплексы, бронемашины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.12.2022
Зеленский не смог добиться от Байдена самого главного
16.11.2021
Express (Великобритания): на границе с Украиной больше русских войск, чем солдат в британской армии
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
18.09.2019
The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией
10.12.2014
Китайцы заинтересовались перспективным российским танком
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 00:21
  • 40337
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.12 00:18
  • 2
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты
  • 26.12 23:58
  • 77
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 26.12 23:44
  • 2
В основе тактики боя – IT-технологии
  • 26.12 23:24
  • 8
Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях
  • 26.12 23:04
  • 1
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
  • 26.12 15:20
  • 2
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации
  • 26.12 12:13
  • 0
ВСУ продолжает усиливать группировку войск в северных районах страны
  • 26.12 11:42
  • 0
Что скрывается за «дружескими» объятиями Дуды и Зеленского?
  • 26.12 11:35
  • 1
Военный эксперт назвал ЗРС, способные сбивать гиперзвуковые ракеты
  • 26.12 11:11
  • 1
Глава Минобороны РФ прибыл на оборонные предприятия Ижевска с проверкой
  • 26.12 11:07
  • 5
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 26.12 08:21
  • 1
Путин назвал обеспечение вооружением главной задачей предприятий ОПК
  • 26.12 08:16
  • 1
Созданный Россией за свой счет для Анголы спутник заработал