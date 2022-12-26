Дальней авиации ВКС РФ исполнилось 108 лет

В России 23 декабря отмечают День создания дальней авиации, которая является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил (ВКС) и служит для решения задач на всех стратегических направлениях.

Отмечается, что на вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.

В 2022 году личный состав дальней авиации принимал участие в специальной военной операции, стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022», тренировках по управлению вооруженными силами под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ и других мероприятиях боевой подготовки.

Помимо этого, были выполнены задачи воздушного патрулирование над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. В том числе выполнено два совместных патрулирования с экипажами дальних бомбардировщиков Хун-6к ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Также в 2022 году командование дальней авиации получило модернизированные боевые самолеты. На воздушных судах, прошедших модернизацию, выполнена замена имеющегося оборудования на современные цифровые аналоги, что позволило повысить точностные характеристики применения авиационного вооружения, надежность авиационной техники и расширить возможности системы эксплуатационного контроля самолета.

Дальняя авиация берет начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков, которое было создано 23 декабря 1914 года.

В Первую мировую войну экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими уничтожено 12 вражеских истребителей. 39 воспитанников эскадры стали георгиевскими кавалерами.

За годы Великой Отечественной войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тыс. боевых вылетов, сбросили на войска и объекты противника более 2 млн бомб различного калибра. 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а шестеро удостоены этого звания дважды.

Поступившие на вооружение дальней авиации в 70–80-е годы авиационные комплексы Ту-22М, Ту-95МС, Ту-160 подняли на новую высоту роль и место дальней авиации в системе обороны страны.

Ранее, 14 декабря, два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Полет длился более семи часов.

24 ноября два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 13 часов, в ходе которого экипажи осуществили дозаправку самолетов топливом в воздушном пространстве.