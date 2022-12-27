Объем незаконной торговли оружием растет

Рынки Ближнего Востока и Северной Африки становятся все более значимыми и для экспортеров, и для импортеров

Согласно последнему докладу SIPRI (независимый международный институт, занимающийся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружениями и разоружения), в 2019 году впервые в истории конгломерат оружейной промышленности из арабского государства (EDGE из Объединенных Арабских Эмиратов) вошел в список 25 крупнейших компаний, производящих вооружение и военную технику (ВВТ).

Это лишь одна иллюстрация растущей роли, которую некоторые государства Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) играют в мировой торговле оружием – не только как импортеры ВВТ, но и все чаще как производители и экспортеры.

Эти события происходят в регионе, который характеризуется растущей напряженностью и активными вооруженными конфликтами в Ливии, Сирии и Йемене. Основываясь на предыдущих исследованиях SIPRI, в этом тематическом документе представлен обзор состояния контроля за поставками обычных вооружений, а также стрелкового оружия и легких вооружений (ЛСО) в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

УТЕЧКА ОРУЖИЯ В СТРАНЫ БВСА

Утечка оружия означает присвоение или перенаправление обычных военных материалов вопреки национальному или международному праву, в том числе на незаконные рынки, что приводит к потенциальной смене владельца или контроля. Это может произойти на любом этапе цепочки поставок, в том числе после того, как материалы попали во владение авторизованного конечного пользователя.

Ближний Восток и Северная Африка сталкиваются с несколькими различными типами утечки, описанными ниже.

1. Незаконные поставки оружия, нарушающие эмбарго.

Государства и негосударственные субъекты были вовлечены в незаконные поставки оружия, в том числе получателям, на которых распространяется эмбарго Совета Безопасности ООН на поставки оружия.

Эмбарго ООН в отношении Йемена запрещает поставки негосударственным вооруженным группам, однако с 2015 года поступают сообщения о постоянных нарушениях как со стороны государств, так и со стороны негосударственных субъектов. При этом в докладе Группы экспертов ООН за 2022 год отмечается, что некоторые виды оружия имеют технические характеристики, аналогичные оружию, произведенному в Иране.

Также были задокументированы многочисленные нарушения эмбарго ООН в отношении Ливии, в том числе со стороны Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В докладе Группы экспертов за 2022 год отмечается, что, хотя число нарушений уменьшилось, эмбарго оставалось «совершенно неэффективным». Как следствие, значительное количество оружия оказывается в руках негосударственных субъектов в Ливии.

2. Незаконные поставки оружия, нарушающие гарантии конечного пользователя.

В других случаях поставок вооруженным группам и сторонам конфликта государства игнорировали гарантии конечного пользователя, которые они предоставили при первоначальном приобретении оружия. ОАЭ, например, реэкспортировали самозарядные винтовки, которые они закупили у Болгарии, ливийским и йеменским вооруженным силам с 2011 по 2016 год. По другим сообщениям, Саудовская Аравия и ОАЭ также реэкспортировали бронетехнику американского производства негосударственным вооруженным группам, действующим в Йемене.

3. Крах государства и захват поля боя.

Развал государства и захват поля боя являются значительным и потенциально крупнейшим источником незаконного оружия в странах БВСА. Распад ливийского государства в 2011 году и отдельных частей иракского государства в 2003 году привели к крупномасштабному разграблению национальных запасов оружия и боеприпасов.

Исследование, проведенное Conflict Armament Research, также показало, что по меньшей мере 12% оружия, изъятого у группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), происходит из иракских национальных запасов и, вероятно, было захвачено во время боевых действий.

4. Недостатки в физической безопасности и управлении запасами.

Недостатки в процедурах физической безопасности и управления запасами (PSSM) также сыграли свою роль в утечке оружия из национальных запасов в Ливии и Ираке – и по крайней мере некоторые из этих недостатков сохраняются и сегодня. Более того, существуют потенциальные пробелы в процедурах PSSM – хотя и не на сопоставимом уровне – даже в государствах с более устоявшимися системами контроля, таких как Израиль, где оружие, украденное у военных, было выявлено в 70% случаев стрельбы в 2021 году.

НАРАЩИВАНИЕ ВОЕННОЙ МОЩИ

Государства Ближнего Востока и Северной Африки по-прежнему в значительной степени зависят от импорта в своих военных приобретениях и наращивании. Согласно базе данных SIPRI по поставкам ВВТ, поставки основных видов обычных вооружений государствам Ближнего Востока значительно выросли за последние 15 лет. Семь из 25 крупнейших государств – импортеров оружия в 2017–2021 годах (Египет, Ирак, Израиль, Катар, Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ) находились на Ближнем Востоке.

В Северной Африке основными импортерами являются Алжир и Марокко. И в 2017–2021 годах они были соответственно 11-м и 25-м по величине получателями основных видов обычных вооружений на глобальном уровне.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

При этом многие государства БВСА развили (или стремятся развивать) свою собственную оружейную промышленность. Это привело к тому, что некоторые из них наладили ограниченное лицензионное производство основных видов обычных вооружений и ЛСО; например, бронетехники в Алжире и Египте и противотанковых ракет в Иордании.

Иордания также превратилась в экспортера основных вооружений. Согласно данным SIPRI, в 2017–2021 годах она была 25-м крупнейшим поставщиком, хотя это было в основном связано с экспортом подержанной техники (например, боевых вертолетов и бронетранспортеров).

Государства БВСА также смогли создать значительный внутренний потенциал по производству оружия. Израиль является наиболее успешным и давним примером, он обладает наиболее самодостаточной и технологически развитой оружейной промышленностью в регионе. Израиль остается основным экспортером оружия в БВСА и входит в число 10 крупнейших мировых поставщиков основных видов обычных вооружений с 2000-х годов.

Турция также добилась значительных успехов в развитии собственной оружейной промышленности и способна частично или полностью производить широкий спектр систем вооружения (например, бронетехнику, корабли, артиллерию, ракеты и беспилотные летательные аппараты). Турция была 12-м крупнейшим поставщиком основных видов вооружений в 2017–2021 годах.

Иран развил потенциал для производства различных категорий как основных вооружений, так и ЛСО, включая тактические и боевые беспилотники. Иранские БПЛА недавно оказались в центре внимания после сообщений об их применении Россией на Украине. Саудовская Аравия и ОАЭ использовали соглашения о взаимозачете для содействия развитию внутреннего производственного потенциала. Оба государства в настоящее время способны производить внутри страны широкий спектр военной техники, хотя ОАЭ добились большего успеха как в качестве нового производителя оружия, так и в качестве экспортера оружия.

ПЕРЕДАЧА ОРУЖИЯ И КОНТРОЛЬ НАД ЛСО

Учитывая напряженность, наращивание военной мощи и проблемы в контроле за распространением оружия в БВСА, существует явная потребность в эффективных системах контроля за передачей оружия и ЛСО.

Государства и международные организации разработали ряд стандартов и руководящих принципов в отношении того, что должны включать такие системы, чтобы регулировать поставки оружия и предотвращать утечку.

Программа действий ООН по ЛСО (UNPOA) содержит положения, которые охватывают все аспекты жизненного цикла стрелкового оружия или легких вооружений, от его производства и хранения до его продажи, передачи и утилизации. ДТО (международный Договор о торговле оружием) устанавливает нормы и стандарты для эффективного контроля за поставками обычных вооружений. Оба документа требуют, чтобы государства представляли отчеты о мерах, принятых на национальном уровне для выполнения этих стандартов.

На региональном уровне в 2002 году Лига арабских государств (ЛАГ) приняла арабский типовой закон об оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах и опасных материалах. Однако в этом документе не предъявляются требования к отчетности. Публичная информация о содержании государственной системы контроля за поставками оружия и ЛСО имеет важное значение для оценки ее сильных и слабых сторон и является ключевым компонентом эффективной системы.

Что касается Программы действий ООН, то менее половины государств БВСА представили отчеты как в 2020, так и в 2022 году, а государства, которые представляют отчеты, часто содержат минимум деталей.

Крайне мало предоставлялось сведений от государств БВСА в Обмен национальным законодательством ООН о передаче оружия, военной техники, товаров и технологий двойного назначения и технологий. С момента создания этого механизма в 2002 году и до 2016 года, когда он прекратил свое существование, только пять из 20 государств Ближнего Востока и Северной Африки поделились сведениями о национальном законодательстве. Судя по информации, которая доступна в докладах для UNPOA, представленных государствами Ближнего Востока и Северной Африки, а также информации по законодательству, которая доступна в интернете, некоторые системы контроля за поставками оружия в регионе кажутся более зрелыми, чем другие. Большинство государств БВСА приняли положения, касающиеся международных поставок оружия, а также управления запасами, маркировки и ведения учета.

Имеющаяся информация свидетельствует о наличии пробелов и недостатков в национальных системах контроля за поставками оружия и ЛСО во всех государствах Ближнего Востока и Северной Африки. Системы контроля за поставками оружия и ЛСО не могут решить все проблемы, выявленные в этом тематическом справочнике, такие как утечка после распада государства и незаконные поставки оружия в нарушение эмбарго на поставки оружия. Однако они могут способствовать устранению некоторых пробелов, которые позволяют оружию попадать на незаконные рынки.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.