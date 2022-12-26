Войти
ТАСС

Дальняя авиация России в 2022 году продолжила получать модернизированные боевые самолеты

575
0
0
Ту-22М3 с крылатой ракетой Х-32
Ту-22М3 с крылатой ракетой Х-32.
Источник изображения: bmpd

В Минобороны пояснили, что на воздушных судах заменили оборудование на современные цифровые аналоги

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Командование Дальней авиации России продолжило получать модернизированные самолеты в этом году. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

День дальней авиации ВВС России отмечается в стране 23 декабря. "В 2022 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты. На воздушных судах, прошедших модернизацию, выполнена замена имеющегося оборудования на современные цифровые аналоги, что позволило повысить точностные характеристики применения авиационного вооружения, надежность авиационной техники, а также расширить возможности системы эксплуатационного контроля самолета", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях. "На вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в этом году личный состав дальней авиации принимал участие в специальной военной операции, стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022", тренировках по управлению ВС России под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ и других мероприятиях боевой подготовки.

"Помимо этого, в текущем году были выполнены задачи воздушного патрулирование над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. В том числе выполнено два совместных патрулирования с экипажами дальних бомбардировщиков Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая", - подчеркнули в ведомстве.

День дальней авиации учрежден в 1999 году указом главнокомандующего ВВС. Его ежегодно отмечают 23 декабря. В этот же день в 1913 году первый полет совершил четырехмоторный тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец", сконструированный И. И. Сикорским. Первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков было создано на основании решения военного совета Российской армии 23 декабря 1914 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Норвегия
Россия
Япония
Продукция
Ил-78
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
26.12.2022
Дальней авиации ВКС РФ исполнилось 108 лет
17.12.2018
"Белые лебеди" на "заднем дворе" Вашингтона. Зачем Ту-160 летали в Венесуэлу
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
24.12.2010
Крылья стратегических сил
09.01.2008
ПРО 2007
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 00:21
  • 40337
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.12 00:18
  • 2
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты
  • 26.12 23:58
  • 77
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 26.12 23:44
  • 2
В основе тактики боя – IT-технологии
  • 26.12 23:24
  • 8
Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях
  • 26.12 23:04
  • 1
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
  • 26.12 15:20
  • 2
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации
  • 26.12 12:13
  • 0
ВСУ продолжает усиливать группировку войск в северных районах страны
  • 26.12 11:42
  • 0
Что скрывается за «дружескими» объятиями Дуды и Зеленского?
  • 26.12 11:35
  • 1
Военный эксперт назвал ЗРС, способные сбивать гиперзвуковые ракеты
  • 26.12 11:11
  • 1
Глава Минобороны РФ прибыл на оборонные предприятия Ижевска с проверкой
  • 26.12 11:07
  • 5
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 26.12 08:21
  • 1
Путин назвал обеспечение вооружением главной задачей предприятий ОПК
  • 26.12 08:16
  • 1
Созданный Россией за свой счет для Анголы спутник заработал