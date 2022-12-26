Дальняя авиация России в 2022 году продолжила получать модернизированные боевые самолеты

В Минобороны пояснили, что на воздушных судах заменили оборудование на современные цифровые аналоги

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Командование Дальней авиации России продолжило получать модернизированные самолеты в этом году. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

День дальней авиации ВВС России отмечается в стране 23 декабря. "В 2022 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты. На воздушных судах, прошедших модернизацию, выполнена замена имеющегося оборудования на современные цифровые аналоги, что позволило повысить точностные характеристики применения авиационного вооружения, надежность авиационной техники, а также расширить возможности системы эксплуатационного контроля самолета", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях. "На вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в этом году личный состав дальней авиации принимал участие в специальной военной операции, стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022", тренировках по управлению ВС России под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ и других мероприятиях боевой подготовки.

"Помимо этого, в текущем году были выполнены задачи воздушного патрулирование над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. В том числе выполнено два совместных патрулирования с экипажами дальних бомбардировщиков Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая", - подчеркнули в ведомстве.

День дальней авиации учрежден в 1999 году указом главнокомандующего ВВС. Его ежегодно отмечают 23 декабря. В этот же день в 1913 году первый полет совершил четырехмоторный тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец", сконструированный И. И. Сикорским. Первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков было создано на основании решения военного совета Российской армии 23 декабря 1914 года.