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ТАСС

WSJ: на Украине прорабатывают детали предложений по мирному урегулированию

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Украинский флаг в Киеве. Архивная фотография
Украинский флаг в Киеве. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

Газета сообщила, что предложения украинской стороны по мирному урегулированию могут быть представлены в феврале 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Украинские власти прорабатывают детали предложений по мирному урегулированию конфликта, которые могут быть представлены в феврале 2023 года. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники.

По их сведениям, "команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана", который, как сообщалось ранее, состоит из 10 пунктов. Источники издания отмечают, что предложения украинской стороны по мирному урегулированию могут быть представлены в феврале 2023 года.

Ранее Зеленский, выступая после встречи с президентом США Джо Байденом перед членами обеих палат Конгресса, заявил, что обсудил с американским лидером предложения Киева по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Байден подержал идею украинской стороны о проведении саммита для обсуждения этих предложений.

Как сообщалось на сайте украинского президента, ранее Зеленский в беседе с президентом США выступил с инициативой созыва глобального саммита мира. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не слышали про инициативу президента Украины провести глобальный саммит мира.

Выступая в середине ноября по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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