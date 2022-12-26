Герасимов: операция ОДКБ в Казахстане показала готовность вместе отстаивать свои интересы

Операция ОДКБ по стабилизации обстановки в Казахстане продемонстрировала эффективность организации и привлекла внимание потенциальных новых участников этого альянса. Фото с сайта www.mil.ru.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов назвал успех операции результатом регулярных мероприятий совместной подготовки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане показала готовность государств - членов организации совместно отстаивать свои интересы. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"В начале этого года на территории Казахстана впервые проведена миротворческая операция ОДКБ, показавшая готовность государств организации совместно решать задачи и отстаивать свои интересы. Успех операции - это результат проводимых на регулярной основе мероприятий совместной подготовки, на которых отрабатываются вопросы контртеррористической борьбы, а также взаимодействия при выполнении миротворческих задач", - сказал он в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Он добавил, что в 2022 году на территории Таджикистана проведены совместные учения "Рубеж" с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ.

Герасимов также отметил, что Россия продолжает уделять особое внимание развитию военной составляющей ОДКБ. "Приоритетное значение по-прежнему уделяется развитию партнерских и союзнических отношений с государствами - участниками СНГ, развитию военной составляющей ОДКБ, а также взаимодействию оборонных ведомств государств - членов ШОС", - добавил начальник Генштаба ВС РФ.

"На территории Казахстана с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ отработан комплекс вопросов в ходе учений "Взаимодействие". Силы и средства разведки организации продемонстрировали свои навыки в учении "Поиск", а силы и средства материально-технического обеспечения войск в учении "Эшелон", - добавил Герасимов.