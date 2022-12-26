На авианосце "Адмирал Кузнецов" ликвидировано локальное задымление, ущерба и пострадавших нет

Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, 2019 год.

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - На ремонтируемом в Мурманске авианосце "Адмирал Кузнецов" в четверг произошло локальное задымление, ущерба и пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы АО "Центр судоремонта "Звёздочка" Андрей Мирошников.

"22 декабря в одном из помещений ТАВКР "Адмирал Кузнецов" произошло локальное задымление. Аварийной партией корабля и сотрудниками специальных служб оно было оперативно ликвидировано", - сказал он.

"Ущерба кораблю не нанесено. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины случившегося будут установлены в результате проверки", - сказал Мирошников.

Ранее в четверг главное управление МЧС России по Мурманской области сообщило, что на крейсере произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено и ликвидировано.

В декабре 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14. Глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов заявлял "Интерфаксу", что тогда пожар нанес авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей.

В августе этого года в интервью "Интерфаксу" Рахманов сказал, что "Адмирал Кузнецов" планируется передать после ремонта ВМФ РФ в 2024 году, корабль прослужит не менее четверти века.

"По кораблю приняты решения, которые я не могу комментировать, но отмечу, что после ремонта авианосец "Адмирал Кузнецов" прослужит не менее 25 лет".

"Мы должны отдать корабль военным в первом квартале 2024 года. По итогам дефектации значительная часть оборудования потребовала замены либо ремонта в заводских условиях. Это объективные сложности, были и субъективные", - сообщил Рахманов в том интервью.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.