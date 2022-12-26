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РИА Новости

ВС России в 2022 году получили более 3,1 тысячи единиц вооружения

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Военнослужащий Вооруженных сил РФ у реактивной системы залпового огня "Град"
Военнослужащий Вооруженных сил РФ у реактивной системы залпового огня "Град".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Российские войска в 2022 году получили более 3,1 тысячи единиц бронетехники и артиллерии

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. За год в военные округа и ВДВ поставлено более 3,1 тысячи единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения, заявил в четверг начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Совершенствовался состав и организационная структура соединений и воинских частей. В войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Он подчеркнул, что в стратегических ядерных силах продолжалось переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, а также модернизация самолетов дальней авиации. Герасимов напомнил, что доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%.

По его словам, в 2022 году принимались необходимые меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения, в том числе с учетом опыта спецоперации.

"Для обеспечения безопасности Российской Федерации с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования Военно-Морского Флота", - добавил начальник Генштаба.

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