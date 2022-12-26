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ТАСС

Разработчики противорадиолокационной ракеты Х-31ПД получили первую премию "Золотая идея"

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Источник изображения: Азанов Роман/ ТАСС

Премию вручили авторскому коллективу корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

КУБИНКА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Разработчики противорадиолокационной высокоскоростной ракеты Х-31ПД получили первую премию "Золотая идея", учрежденную Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

Как было объявлено в ходе церемонии в четверг, первая премия в номинации "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений" была вручена авторскому коллективу корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) за разработку противорадиолокационной высокоскоростной ракеты Х-31ПД "воздух - РЛС".

"Ракета Х-31 ПД создана, ее характеристики подтверждены летными испытаниями и теперь уже в современных условиях эксплуатации и применения", - сказал один из разработчиков ракеты в ходе награждения.

Вторую премию в данной категории заслужил авторский коллектив одного из ведущих предприятий по разработке и производству продукции в областях радиотехники и радиоэлектроники Научно-исследовательского института "Вектор" из Санкт-Петербурга совместно с производственным предприятием "Рускомтранс" из Балахны (Нижегородская область). Третья премия была вручена авторскому коллективу Ижевского электромеханического завода "Купол".

Кроме того, представители государственного научно-производственного предприятия "Регион" (входит в КТРВ) получили вторую премию в номинации "За вклад в области разработки продукции военного назначения". Авторский коллектив награжден за разработку новой универсальной электрической торпеды ЭТ-1Э.

Ежегодная национальная премия "Золотая идея" учреждена Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, в том числе с российской компонентной базой мирового уровня, модернизации ранее поставленной продукции военного назначения, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Х-31
Компании
Корпорация ТРВ
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