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ТАСС

В NASA заявили, что нацелены на продолжение безопасной и эффективной эксплуатации МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: JSC/ NASA

В управлении по аэронавтике подчеркнули, что ценят профессиональное взаимодействие с Роскосмосом

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нацелено на продолжение безопасной и эффективной эксплуатации Международной космической станции (МКС), а также ценит профессиональное взаимодействие с Роскосмосом. Об этом заявила в четверг ТАСС официальный представитель NASA Лора Бличер, комментируя подачу российской госкорпорацией заявки на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года.

"NASA остается привержено продолжению безопасной и эффективной работы Международной космической станции. Каждый международный партнер должен посредством своих собственных правительственных процедур работать над участием в продлении эксплуатации станции", - сказала она. "Мы продолжаем ценить профессиональное взаимодействие между NASA и Роскосмосом, в том числе то, что наши астронавты и космонавты осуществляют научную и техническую деятельность на орбите", - добавила Бличер.

О том, что российская госкорпорация подала заявку на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года, ранее сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов. По его словам, РФ будет сохранять свое присутствие на МКС как можно дольше, но никто не знает, как будет себя вести станция в дальнейшем.

В апреле 2021 года Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. 

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