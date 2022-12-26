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ТАСС

Белый дом утверждает, что КНДР поставила оружие ЧВК "Вагнер"

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

В Вашингтоне заявили, что могут это подтвердить

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в четверг выступил с утверждением, что КНДР поставила оружие ЧВК "Вагнер" и планирует новые поставки.

"Сегодня мы можем подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия ЧВК "Вагнер", которая заплатила за эту технику. В прошлом месяце КНДР поставила в Россию ракеты и снаряды для использования "Вагнером", - озвучил версию администрации США Кирби в ходе брифинга. По его мнению, это "не изменит динамику на поле боя на Украине".

"Мы, конечно, обеспокоены, что Северная Корея планирует поставить еще больше военной техники", - сказал представитель администрации, не предоставив каких-либо подтверждений своих высказываний.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нуждается в иностранных поставках для ведения специальной военной операции на Украине, поскольку ОПК страны справляется со своими задачами. 

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Страны
КНДР
Россия
США
Украина
Проекты
ЧВК
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