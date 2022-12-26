Первая ласточка мышей не ловит

Доверие убивает, генералы не меняются, цифра дышит где хочет

Британский еженедельник Economist опубликовал интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным – единственным полным генералом Незалежной (аналог генерала армии в российской военной иерархии).

ОТКРОВЕНИЯ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Первым делом обращает на себя внимание характеристика Залужным своего главного оппонета – командующего российской спецоперацией.

«При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это рядовой полководец петровских времен, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе…» (слово, рифмующееся с «конец» и аналогичное ему по смыслу, но непечатное).

Что ж, если надеть на генерала Суровикина длинный барочный парик времен Петра Великого, он вполне впишется в ряд фельдмаршалов и адмиралов той эпохи. Типа Александра Меншикова или Бориса Шереметева, Михаила Голицына или Федора Апраксина. И это доказывает, что антропологический тип русского генерала за 300 лет не слишком изменился.

Насколько успешными были эти военачальники? Они знали и славные победы, и жестокие поражения. Скажем, с турками на южных рубежах воевали большей частью неудачно. Зато сломали хребет самой сильной европейской армии той эпохи – шведской армии Карла XII. Так что свою историческую миссию в конечном счете они исполнили хорошо.

Кроме того, неизбежно возникает вопрос о внешности самого генерала Залужного. Более всего он напоминает бравого солдата Швейка.

Но это сходство обманчивое: Йозеф Швейк гораздо более интеллигентное существо. Для характеристики своих оппонентов он не прибегает к непечатной лексике – умеет выразить мысль таким образом, что противник оказывается в полной заднице, но к словам самого Швейка невозможно придраться.

Так что в этом случае сам собою всплывает эпиграф из гоголевского «Ревизора»: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Вы спросите, при чем тут «Ревизор»? Так ведь именно из «Ревизора» Залужный заимствует образ полицейского – квартального надзирателя Держиморды.

РОСКОШЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОВЕРИЯ

И кстати, о держимордах.

«Я доверяю своим генералам, – откровенничает Залужный. – С начала войны я уволил десять из них, потому что им было не до этого. Еще один застрелился».

То есть генералы украинской армии стреляются и увольняются, не выдержав чрезмерного доверия. Страшная штука доверие: давит людей как комаров, многие не выдерживают. Увы! Далеко украинским генералам до тех же гоголевских – хотя бы с портретов в доме Собакевича:

«На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками... Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные».

В общем, если тип русского генерала за 300 лет не изменился, то тип украинского военачальника (гетмана или казачьего полковника) непоправимо измельчал.

Общий вывод из своих тирад Залужный делает также по-гоголевски неожиданный:

«Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным – это значит оставаться человеком в любой ситуации... Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую».

Золотые слова. Они уже даже не Собакевичем отдают, а прямо-таки Маниловым.

«Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах... И что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами».

Вот только раздавленные доверием украинские все полководцы не дают покою. «Александр Македонский, конечно, великий человек, но зачем же стулья ломать?»

НАУКА УБИВАТЬ

И, кстати, о человеколюбивых мечтаниях. Вот еще несколько реплик генерала Залужного.

«Русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное, не бояться это делать. И это то, что мы делаем».

Это, похоже, от большого гуманизма украинские военные восемь лет уничтожают мирных жителей в Донбассе, обстреливают Запорожскую АЭС и несут огромные собственные потери. Или все-таки от больших стратегических талантов?

«В 2014 году я понятия не имел, что такое война».

Так Залужный дает понять, что он существо обучаемое, пускай и учился на собственных ошибках. А вот своему оппоненту Суровикину, несмотря на опыт боев в Чечне и Сирии, он почему-то в способности учиться отказывает. Дескать, держиморда – он и есть держиморда, что с него взять.

Впрочем, некоторые замыслы противников генерал Залужный сдержанно одобряет.

«Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн – все было так же... Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев».

Но и маниловских грез Залужный при этом совсем не чужд. Ему бы ресурсов добавить – он бы точно «добрался до рубежей 23 февраля». Вот кабы дали ему еще 300 танков, да 600–700 БМП, да 500 западных гаубиц. Ну и боеприпасов подкинули. При этом, похоже, подразумевается, что западная военная машина будет работать на полную мощность, а российская – стоять на месте.

А в общем – генерал как генерал. В Гоголя когда-то заглядывал (в настоящего, а не в генерала Гоголя из британских фильмов про агента 007). О российской истории имеет представление (хотя выводов тщательно избегает). При этом носит браслет с нордическими рунами (это еще не нацистская символика, но мифы гитлеровцы эксплуатировали те же самые). Но это уже следствие общеукраинской идеологической каши в головах – тут генерала Залужного вряд ли стоит обвинять персонально.

ЗИМА ПАТРИАРХА

И, кстати, об идеологии.

Патриарх американской политики 99-летний Генри Киссинджер опубликовал в британском журнале Spectator очередную статью о судьбах мира. В российских властных кругах уже пообещали, что будут ее тщательно изучать.

Киссинджер начинает издалека. Первая мировая война оказалась «культурным самоубийством, которое поставило крест на превосходстве Европы». США тоже сыграли тут не лучшую роль. К августу 1916-го стороны конфликта уже начали подумывать, «как положить конец этой резне». Кабы Америка вовремя предложила посредничество, жертв могло быть на несколько миллионов меньше. Но президент Вильсон решил отложить дело до окончания американских выборов. И кончилось это плохо для всех: четыре европейские империи развалились, а пятая, британская, надорвалась.

Сегодня «мир переживает аналогичный переломный момент на Украине», потому что «зима поставила на паузу военные операции». И пока Европа не развалилась, необходимо срочно «учесть стратегические изменения, которые уже случились, и интегрировать их в новую структуру, чтобы достичь мира путем переговоров».

При этом «Украина должна будет обрести связь с НАТО – в чем бы это ни выражалось». Но к прежней границе между Украиной и Россией вернуться, похоже, не удастся. Зато «можно рассмотреть вариант с принципом самоопределения». На украинских территориях, «принадлежность которых вызывает наибольшие разногласия», можно провести референдумы «под наблюдением международного сообщества».

Вот с этого самого пункта мечтания Киссинджера начинают отдавать маниловщиной. «Мировому сообществу» в лице Запада в России не верят. К тому же Запад однозначно взял сторону одной из сторон конфликта. Структуры типа ООН или ОБСЕ выглядят беспомощно. А если в судьи призовут, к примеру, Китай и Индию – на это не согласится уже Запад. Который считает эти державы тайными сторонниками России – хотя бы на том основании, что они входят вместе с ней в сообщества типа БРИКС и ШОС.

В ОЖИДАНИИ НОЗДРЕВА

Преуменьшать историческую роль России нельзя, настаивает Киссинджер. «Несмотря на свою склонность к насилию, Россия на протяжении пяти столетий вносила решающий вклад в сохранение глобального равновесия и баланса сил».

Просто чудесно. Американский политик, при котором США воевали во Ветнаме, устраивали перевороты в Аргентине и Чили, поощряли еще десятки конфликтов, рассуждает о «российской роли к насилию».

Это уж не Манилов, это Собакевич с его природной прямотой. Губернатор? «Первый разбойник в мире! И лицо разбойничье! Дайте ему только нож да выпустите на большую дорогу – зарежет, за копейку зарежет!». Полицмейстер? «Мошенник! Продаст, обманет, еще и пообедает с вами!». А впрочем… «Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья».

Вот пока американская идеология колеблется от прекраснодушных мечтаний Манилова до проклятий в стиле Собакевича, без всякой середины, договориться с США о чем-то серьезном и глобальном никак не получится.

Иное дело – мелкие компромиссы, на которые Киссинджер был великий мастер (известно, что Леонид Брежнев, когда в отношениях с американцами возникали недоразумения, звонил в Вашингтон и требовал «прислать Кисю»). Это уже мастерство Чичикова, который умел поладить и с идеалистом Маниловым, и с хамом Собакевичем, и со скрягой Плюшкиным, и с глупой Коробочкой.

Но самое интересное у Киссинджера – рассуждения о том, что приходит время, когда договариваться придется уже не людям. «Уже сейчас существуют автономные системы вооружений, которые могут определять и наносить удары по целям «по своему усмотрению», то есть они уже способны начать собственную войну... Когда главными исполнителями стратегии станут компьютеры, мир окажется в условиях, для которых пока не существует никакой концепции... Как можно будет сохранить цивилизацию в этом водовороте противоречивой информации, восприятий и мощных средств разрушения?»

В общем, давайте поговорим, пока есть время. Не то явится безмозглый фантаст Ноздрев – и все сметет слепым ураганом.

ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

И кстати, о высоких технологиях и креативном классе.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал: «Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде – это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит – а мы к вам перезимовать».

Чудная картина. Российские представители «креативного класса», уклоняясь от мобилизации, переселяются в зарубежье, от Грузии до Таиланда, продолжая работать дистанционно и получать жалованье на родине. Как сказал однажды академик Михаил Гаспаров, «Россия – это гора, из-под которой убегают мыши».

В это же самое время немцы едут погреться в бывшую Восточную Пруссию – также, надо полагать, не теряя производственных связей с заиндевевшей временно родиной. Лучше всего это выражает русская пословица «Грозцы грозят, а жильцы живут».

Правда, опрос жилищных агентств Калининграда слова губернатора не подтверждает: массового спроса на аренду жилья пока не наблюдается. Но, надо полагать, тут речь идет о первых ласточках. Которые весны не сделают, но железный занавес вполне способны проткнуть. Не приснился же этот разговор губернатору Алиханову.

Правда, патриоты из Думы на днях пообещали усложнить жизнь перелетным российским пташкам. Но ретивых думцев одернуло Министерство цифрового развития, в просторечии Минцифры. Введение полного запрета на удаленную работу из-за границы помешает развитию национальных цифровых сервисов. «В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые в том числе находятся и за границей», – заявили в министерстве.

В общем, пусть цветут все цветы – лишь бы ловили мышей.

Аркадий Вырвало