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Известия.ru

Путин оценил степень истощения ресурсов Запада из-за поставок Украине

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Capt. Emma Quirk

Президент Путин: у Киева скоро не останется военных запасов

Военные ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, но советские запасы вооружения у них заканчиваются, заявил 22 декабря на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.


«На Украину поставляются ресурсы из стран бывшего Варшавского договора. Вот эти ресурсы близки к исчерпанию. Но это не значит, что у НАТО нет другой техники. Есть», — указал президент.

По его словам, Россия выбила много советской техники, поставляемой Западом на Украину. Кроме того, отметил президент, РФ готова «пощелкать» и системы ЗРК Patriot, которые США намерены вскоре поставить Киеву.

Говоря о российских военных ресурсах, Путин отметил, что страна тратит военные запасы, и это большие цифры, но разница с украинским ВПК огромна, и Украина останется без запасов гораздо быстрее.

«Мы развивали последние десятилетия нашу оборонную промышленность. Мы видим, чего нам не хватает — барражирующие боеприпасы, беспилотники. Но у нас есть заделы», — добавил Путин.

В ноябре американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

По данным российского Генштаба, Украина уже получила совокупную помощь Запада почти на $100 млрд, при этом поступили самолеты, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ, не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК и не менее 5 тыс. БПЛА различного назначения.


Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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