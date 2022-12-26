Путин сообщил, что фрегат "Адмирал Горшков" в начале января выйдет на боевую службу

По словам президента, на корабле установлено новое вооружение

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал флота Советского Cоюза Горшков", который до недавнего времени проходил плановое техобслуживание, в начале января выйдет на боевую службу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пресс-конференции.

"У нас в начале января выходит на боевую службу фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", и там уже появляются новые системы вооружения", - отметил Путин.

По словам президента, Россия не собирается устраивать провокации, однако это будет фактором усиления стратегических сил. "Хотя эти системы средней дальности, но у них такие скоростные характеристики, что они дают нам в этом смысле определенные преимущества", - добавил он.