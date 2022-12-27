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РИА Новости

Герасимов назвал ракеты "Кинжал" неуязвимыми для украинских систем ПВО

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Глава Генштаба ВС России Герасимов заявил о неуязвимости ракет "Кинжал" для украинских ПВО

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" оказались неуязвимы для украинских систем противовоздушной обороны, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Генерал армии подчеркнул, что во время спецоперации впервые в боевых условиях было применено гиперзвуковое оружие.

"Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине", — сказал он.

Начальник Генштаба уточнил, что за все время спецоперации:

  • — российские ударные беспилотники поразили более 600 украинских объектов;
  • — оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 11 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ;
  • — высокоточные ракеты большой дальности поразили более 1,3 тысячи критически важных объектов на территории Украины.

При этом генерал подчеркнул, что западные страны с февраля поставили киевскому режиму уже более 350 танков, 700 артиллерийских систем, 100 единиц РЗСО, 30 вертолетов, не менее пяти тысяч беспилотников, тысячи боевых бронемашин, не менее 800 бронеавтомобилей, и 5,3 тысячи ПЗРК. Все это направлено на то, чтобы придать конфликту затяжной характер, добавил военный.

По словам Герасимова, сейчас линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров, обстановка там стабилизировалась.

"Основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

После начала спецоперации по освобождению США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для ВСУ. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранным вооружением станут законными целями для российских ВКС в соседней республике.

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