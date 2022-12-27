Определены лучшие корабли и соединения Черноморского флота

Призы и кубки подчиненным вручил вице-адмирал Виктор Соколов

Вице-адмирал Виктор Соколов со штандартом, полученным из рук командующего ВМФ России. Фото автора

Традиционно для ВМФ России отсчет нового учебного года начинается в декабре. Итоги прошедшего периода обсуждались на заседании Военного совета Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. Командиры отличившихся кораблей и соединений получили призы и памятные знаки из рук командующего ЧФ вице-адмирала Виктора Соколова.

Кубок «Лучшее объединение Черноморского флота» ушел Новороссийской военно-морской базе (ВМБ), «Лучшее корабельное соединение Черноморского флота» – бригаде ракетных кораблей и катеров Крымской ВМБ. Образованная летом 1920 года, эта бригада – старейшее корабельное соединение на Черном море, здесь служили 13 Героев Советского Союза.

Среди соединений береговых ракетно-артиллерийских войск первой стала береговая ракетная бригада, что появилась в Крыму после «русской весны» и сегодня вооружена подвижными комплексами «Бастион» и «Бал».

Кубок командующего получила 810-я гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты. Под командованием гвардии полковника Олега Власова ее бойцы освобождали Мариуполь. Они и сегодня выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Самые высокие оценки среди подразделений бригады получил десантно-штурмовой батальон, которым командует гвардии капитан Дмитрий Куценко.

Лучшей летной частью стал Качинский отдельный смешанный авиаполк. В уходящем году гарнизон Качи отметил свое 110-летие.

Среди крупнотоннажных кораблей приз достался фрегату «Адмирал Макаров», третьего ранга – малому ракетному кораблю (МРК) «Грайворон», четвертого – противодиверсионному катеру «П-415 Андрей Палий». Командир подводной лодки «Ростов-на-Дону» капитан 3 ранга Александр Белов принял от командующего ЧФ кубок «Лучший корабль по торпедной подготовке».

Самая высокая противоподводо-диверсионная подготовка – у патрульного корабля «Василий Быков». По мастерству ракетной стрельбы и радиоэлектронной борьбы нет равных экипажу МРК «Грайворон», десантированию – БДК «Цезарь Куников», борьбе с воздушными целями – МРК «Ингушетия», артиллерийской стрельбе – БДК «Новочеркасск», действиям против вражеских субмарин – МРК «Суздалец», противоминной подготовке – тральщику «Валентин Пикуль», минной – тральщику «Ковровец».

Отечественная судостроительная промышленность обеспечивает военных моряков кораблями, судами и катерами всех классов. Фото Владимира Карнозова

Лидером среди корабельных соединений флота по количеству завоеванных призов стала бригада ракетных кораблей и катеров Крымской ВМБ.

Отметим, что Черноморский флот несет высокую боевую нагрузку с самого начала спецоперации на Украине. Выполняя задания командования, моряки-черноморцы понесли потери в личном составе и технике. Сегодня с оружием в руках они продолжают нести службу по охране городов и населенных пунктов на полуострове Крым и новых территориях РФ. Морская пехота ЧФ проявила высокое ратное мастерство и в наступлении, и при отражении контратак противника, действуя на самых сложных участках фронта. На ряде направлений задействованы военнослужащие частей береговой охраны. Весомый вклад в демилитаризацию Украины вносят ракетоносные корабли и подводные лодки, оснащенные комплексом «Калибр», авиация палубная и аэродромного базирования.

Одновременно с участием в спецоперации черноморцы выполняют и план мероприятий в рамках нового учебного года. Уходящий 2021 год они провожают с хорошим, боевым настроем.

Владимир Пасякин

Владимир Михайлович Пасякин – капитан 1 ранга в отставке.