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Газета.ru

На единственном авианосце России произошел новый пожар

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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, 2019 год
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, 2019 год.
Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Глава ОСК Рахманов сообщил о пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске

На крейсере "Адмирал Кузнецов" 22 декабря произошел очередной пожар. По словам главы ОСК Алексея Рахманова, "небольшой инцидент" быстро ликвидировали, никто не пострадал, ущерба тоже нет. Это уже второй пожар на корабле за пять лет его ремонта. Кроме того, в 2018 году у крейсера был поврежден корпус в результате затопления плавучего дока у берегов Мурманска.

Новый пожар

На российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который сейчас находится на мурманской верфи, произошел пожар. Одним из первых об инциденте сообщило издание "Северпост", ссылаясь на источник в экстренных службах.

По их данным, пожару на крейсере присвоен номер сложности 2. Такой ранг возгорания считается пожаром повышенной сложности и присваивается, когда обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники. Вторая категория предполагает работу трех пожарных расчетов или шести бригад на автоцистернах.

Позже РИА Новости со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова сообщило, что возгорание было незначительным.

"Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет", - рассказал Рахманов.

Мурманские Telegram-каналы со ссылкой на местные экстренные службы писали, что пожарные ликвидировали открытое горение на площади 6 квадратных метров. Пожар произошел в погребе №18, сейчас специалисты проверяют соседние отсеки. Повышенный ранг сложности пожара сняли.

ТАСС сообщал, что авианесущий крейсер сейчас находится в доках завода «Звездочка». По данным агентства, пострадавших в результате инцидента нет, с корабля эвакуировали 20 человек.

В МЧС России по Мурманской области сообщили «Интерфаксу», что произошло локальное задымление, которое своевременно обнаружили ремонтники. «Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия", - заявили в ведомстве.

Какие несчастья преследуют "Кузнецова"

Единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" был спущен на воду в 1985 году и введен в эксплуатацию в 1991-м. После возвращения из похода в Сирию в октябре 2017 года его поставили на ремонт, который должен был продлить срок эксплуатации на 10 лет. Однако в ходе работ произошло несколько инцидентов, которые значительно отодвинули сроки завершения ремонта.

Ремонт подводной части корпуса корабля начали в Мурманске на плавучем доке ПД-50. 30 октября 2018 года док затонул в Кольском заливе, а его краном была повреждена надводная часть крейсера. "Кузнецова" отбуксировали к причалу 35-го судоремонтного завода, который впоследствии модернизировали специально под ремонт судна.

12 декабря 2019 года на крейсере произошел крупный пожар: в результате сварных работ в носовой части корабля искра попала в трюмное помещение с остатками краски и горюче-смазочных материалов, в том числе дизельного топлива. Пожар быстро разросся с 20 квадратных метров до 600. Его тушили около суток как минимум 12 звеньев пожарных, в итоге аварийный отсек фактически затопили. В результате инцидента погибли два человека - матрос и офицер службы живучести. Более десяти человек пострадали. В апреле 2020 года глава ОСК оценил причиненный пожаром ущерб в 500 млн рублей.

Еще в 2018 году после инцидента с плавучим доком в Минобороны высказывались сомнения в целесообразности дальнейшего ремонта авианесущего крейсера.


Михаил Котляр

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
МЧС
ОСК
Проекты
2020-й год
Авианосец
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