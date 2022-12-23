США предоставят Украине батарею зенитного ракетного комплекса Patriot

21 декабря 2022 года по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон министерство обороны США объявило о выделении нового масштабного пакета американской военной помощи Украине на рекордную до настоящего времени сумму 1,85 миллиарда долларов. Центральной частью нового пакета помощи стало предоставление Украине первой батареи американского современного зенитного ракетного комплекса большой дальности Patriot, а также комплектов управляемых авиационных бомб JDAM. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь составляет более 21,2 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг примерно 24 млрд долл.

Пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot из состава 2-го зенитного артиллерийского полка Школы зенитной артиллерии армии США. Форт-Силл (Оклахома), 18.06.2019 (с) армия США

Особенностью нового пакета военной помощи является его разделение на две части. Первая часть представляет собой выделение 1 млрд долл распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это уже 28-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Вторая часть пакета в объеме 850 млн долл представляет собой целевое выделение бюджетных средств в соответствии с программой Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) для закупки и производства нового вооружения и военного имущества у промышленности для последующей передачи Украине. Как можно судить, основная часть заказываемого по USAI военного имущества поступит на Украину лишь спустя значительное время.

По линии PDA в данном пакете Украине предоставляются:

- одна батарея зенитного ракетного комплекса Patriot и зенитные управляемые ракеты к ней;

- неназываемое дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- неназываемое дополнительное количество авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM;

- неназываемое количество комплектов управляемых авиационных бомб JDAM (Joint Direct Attack Munitions);

- 500 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм (видимо, М982 Excalibur);

- 10 минометов калибра 120 мм и 10 тысяч минометных мин калибра 120 мм;

- 10 минометов калибра 81 мм;

- 10 минометов калибра 60 мм;

- 37 колесных бронированных машин Cougar класса MRAP;

- 6 бронированных грузовых автомобилей;

- 120 автомобилей HMMWV;

- более 2700 гранатомётов (видимо, автоматических противопехотных) и стрелковое оружие;

- противопехотные мины Claymore направленного действия;

- подрывное имущество;

- приборы ночного видения и оптические устройства;

- оборудование тактической защищенной радиосвязи;

- бронежилеты и другое полевое имущество.

По линии USAI в данном пакете Украине предоставляются боеприпасы советских калибров. КАк можно понять, их производство заказывается на предприятиях третьих стран (скорее всего, Восточной Европы):

- 45 тысяч артилерийских выстрелов калибра 152 мм;

- 20 тысяч артилерийских выстрелов калибра 122 мм;

- 50 тысяч реактивных снарядов калибра 122 мм к системам БМ-21 "Град";

- 100 тысяч выстрелов к танковым пушкам калибра 125 мм;

- оборудование и услуги спутниковой связи;

- средства на обучение и техническое обслуживание.

Что касается батареи ЗРК Patriot, то, по данным американских СМИ, она будет выделена из наличия учебных частей армии США на территории США. Представителем министерства обороны США заявлено, что подготовка украинского личного состава для этой батареи займет "несколько месяцев".