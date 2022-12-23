Герасимов сообщил, что возможности беспилотной военной авиации РФ возросли в 2022 году

Начальник Генштаба РФ заявил, что в складывающейся международной обстановке страна продолжает укрепление обороноспособности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России усиливаются современными разведывательно-ударными беспилотниками и новыми подразделениями с беспилотными авиационными комплексами. Об этом в четверг сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"Возросли возможности беспилотной авиации за счет формирования новых подразделений и оснащения вооруженных сил современными комплексами с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами", - сказал он.

Начальник Генштаба РФ также отметил, что в складывающейся международной обстановке Россия продолжает укрепление обороноспособности страны. "Соединения и воинские части ВКС оснащаются современными авиационными комплексами и модернизированными ударными вертолетами. На вооружение зенитно-ракетных и радиотехнических войск поступают новые системы и радиолокационные станции различного назначения", - сказал Герасимов.

Кроме того, он сообщил, что для обеспечения безопасности России с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования военно-морского флота. В целях парирования потенциальных угроз в воздушно-космической сфере совершенствуется воздушно-космическая оборона страны, основу которой составляют воздушно-космические силы.