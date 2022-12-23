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ТАСС

Что известно о зенитном ракетном комплексе Patriot

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: ABACA via Reuters Connect

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил, что в рамках военной помощи Вашингтон предоставит Киеву батарею этого ракетного комплекса и обучит украинских военных работе с ней

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 декабря 2022 года президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил, что в рамках военной помощи США предоставят Украине, в частности, батарею ракетного комплекса Patriot и обучат украинских военных работе с ней. ТАСС-подготовил материал об этом комплексе.


Основные сведения

MIM-104 Patriot - американский наземный мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) средней дальности. Название является сокращением от англ. Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target - "радиолокационная станция сопровождения с фазированной антенной решеткой для перехвата целей". Предназначен для обороны от средств воздушного нападения, в первую очередь - баллистических ракет. Может включаться в состав интегрированной системы ПВО и ПРО. Разработан и производится американским оборонным концерном Raytheon. Стоимость батареи составляет около $1 млрд, стоимость одной ракеты-перехватчика - $3-4 млн.

Patriot принят на вооружение в США, Германии, Греции, Иордании, Израиле, Испании, Катаре, Кувейте, Нидерландах, ОАЭ, Республике Корея, Румынии, Саудовской Аравии, на Тайване (КНР), в Швеции и Японии. Польша рассчитывает до получения собственных комплексов из США разместить предложенные Германией Patriot в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.


Из истории проекта

Базовая модификация Patriot с ракетой Standard была создана Raytheon в 1970-х - начале 1980-х годов в качестве ответа на советский ЗРК С-300 (встал на боевое дежурство в 1979 году). На вооружение армии США комплекс был принят в мае 1982 года. Впервые применен американскими военными в боевой обстановке во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов для защиты от тактических ракетных ударов Ирака. Первый успешный перехват иракской ракеты Р-17 советского производства произошел 18 января 1991 года над территорией Саудовской Аравии.

Комплекс неоднократно модернизировался. Ключевые модификации получали название Patriot Advanced Capability (Patriot с улучшенными возможностями") с соответствующим порядковым номером. В варианте PAC-1, впервые удачно испытанном в 1986 году, было усовершенствовано программное обеспечение комплекса. Модификация PAC-2 (1987) заключалась в модернизации ракет: они получили новые боевую часть и взрыватель и более мощные поражающие элементы. Они были в состоянии не просто отклонить баллистическую ракету противника от точки прицеливания, а с большой долей вероятности уничтожить ее. В варианте PAC-3 (1997) ракеты снабжаются активной головкой самонаведения. В 2000-2010-х годах продолжалось аппаратное и программное совершенствование различных систем комплекса.

Огневое подразделение (батарея) Patriot обычно применяется в составе дивизиона из нескольких батарей.

В состав батареи входят следующие компоненты:

  • пункт боевого управления (личный состав - два оператора и связист);
  • радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных целей;
  • транспортно-пусковые установки - 4-8 единиц;
  • комплект антенной мачты - основной узел связи;
  • ракеты-перехватчики (PAC-2 или PAC-3);
  • силовая установка (электрогенераторы).

Средства размещаются на колесных шасси, в основном, производства американской компании Oshkosh.

РЛС находит цели и следит за ними, пункт боевого управления рассчитывает траектории ракет-перехватчиков. После их пуска РЛС сопровождает противоракеты до цели. Ракета-перехватчик PAC-2 оборудована неконтактным взрывателем - ее подрыв происходит рядом с ракетой противника. PAC-3 предназначена непосредственно для перехвата - она сама наводится на боезаряд ракеты противника и уничтожает его прямым попаданием.

Тактико-технические характеристики:

  • радиус действия РЛС - 150 км и более;
  • дальность поражения баллистических целей - 15-22 км;
  • максимальная высота поражения цели - 20 км;
  • количество ракет на пусковой установке: 4 PAC-2 или 16 PAC-3;
  • скорость ракеты - 4,1 Маха, 5 тыс. км/ч;
  • ракета PAC-2 имеет длину 5,3 м, диаметр 41 см и массу около 900 кг;
  • ракета PAC-3 имеет длину 4,8 м, диаметр 25 см и массу около 320 кг.

РЛС может одновременно сопровождать не менее 50 целей и наводить не менее 5 ракет.

Время развертывания Patriot из походного состояния и приведения комплекса в боевую готовность составляет не менее 30 минут. Согласно данным американского Центра стратегических и международных исследований, для эксплуатации батареи требуется около 90 человек личного состава. 

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