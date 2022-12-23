УВЗ отправил участникам спецоперации несколько тонн зимней спецодежды и бронежилетов

Отправка фур с грузом состоялась с территории Научно-исследовательского института двигателей

ТАСС, 22 декабря. Научно-производственная корпорация (НПК) "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") отправила несколько тонн амуниции для военнослужащих - участников СВО и подарочные наборы для детей Донбасса, передает корреспондент ТАСС.

Отправка фур с грузом состоялась с территории Научно-исследовательского института двигателей (НИИД, входит в УВЗ).

"Наш товарищ, слесарь-инструментальщик прессово-сварочного цеха НПК "Уралвгонзавод" Владимир Коряков вышел с инициативой, чтобы собрать средства для военнослужащих, выполняющих свой воинский долг на рубежах нашей Родины. <...> Всего за десять дней были собраны значительные средства. 36 предприятий из 14 регионов нашей большой страны приняли участие в сборе денег. Более 30 тысяч работников собрали деньги, кто сколько смог: кто-то в размере однодневной зарплаты, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Добровольно, от сердца, от души", - сказал заместитель гендиректора концерна по персоналу Сергей Осипов во время отправки груза.

Он добавил, что инициативная группа руководства и рабочих УВЗ по рекомендации военнослужащих - непосредственных участников СВО на собранные деньги приобрела зимнюю спецодежду, бронежилеты, тактические аптечки, перчатки, разгрузочные жилеты, тактические фляги, фонари, наколенники и налокотники, шапки, банданы, термобелье и спальные мешки.

Как отметили в УВЗ, подарочные наборы для детей Донбасса закуплены на деньги, высвободившиеся после отказа от закупки сувенирной продукции.

Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр концерна входит более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов. Это разработчики и производители подвижного состава, танков, коммунальной и дорожно-строительной и другой техники.