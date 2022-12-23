Разработчик гидроакустической станции для кораблей ВМФ РФ получил премию "Золотая идея"

Премию в номинации "За вклад в области разработки продукции военного назначения" также вручили авторскому коллективу "ЦНИИ "Буревестник" за разработку дистанционно управляемого боевого модуля с автоматической пушкой и танковым пулеметом

КУБИНКА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Приборостроительный концерн "Океанприбор", разработавший гидроакустическую станцию освещения подводной обстановки для ВМФ России, получил первую премию "Золотая идея" Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

Во время церемонии объявили, что премия в номинации "За вклад в области разработки продукции военного назначения" была присуждена за разработку и внедрение на патрульные корабли гидроакустической станции освещения подводной обстановки в порядке импортозамещения.

Основным направлением деятельности концерна из Санкт-Петербурга является создание гидроакустической техники для Военно-морского флота РФ.

Также премия в этой номинации была вручена авторскому коллективу научно-исследовательского предприятия "ЦНИИ "Буревестник" из Нижнего Новгорода за разработку дистанционно управляемого боевого модуля с автоматической пушкой и танковым пулеметом.