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ТАСС

Разработчик гидроакустической станции для кораблей ВМФ РФ получил премию "Золотая идея"

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ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Премию в номинации "За вклад в области разработки продукции военного назначения" также вручили авторскому коллективу "ЦНИИ "Буревестник" за разработку дистанционно управляемого боевого модуля с автоматической пушкой и танковым пулеметом

КУБИНКА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Приборостроительный концерн "Океанприбор", разработавший гидроакустическую станцию освещения подводной обстановки для ВМФ России, получил первую премию "Золотая идея" Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

Во время церемонии объявили, что премия в номинации "За вклад в области разработки продукции военного назначения" была присуждена за разработку и внедрение на патрульные корабли гидроакустической станции освещения подводной обстановки в порядке импортозамещения.

Основным направлением деятельности концерна из Санкт-Петербурга является создание гидроакустической техники для Военно-морского флота РФ.

Также премия в этой номинации была вручена авторскому коллективу научно-исследовательского предприятия "ЦНИИ "Буревестник" из Нижнего Новгорода за разработку дистанционно управляемого боевого модуля с автоматической пушкой и танковым пулеметом. 

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Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
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