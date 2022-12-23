Как «Тор-М2У» демонстрирует высочайшую эффективность в зоне СВО

Еще одна интересная модель ЗРК семейства «Тор-М2» - зенитный ракетный комплекс «Тор-М2У» - демонстрирует свои отличные ходовые качества и боевые характеристики на полях военной спецоперации на Украине.

Этот комплекс предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Во время боевой работы расчет комплекса «Тор-М2У» занимает позицию и выжидает, пока комплекс засекает приближающиеся беспилотные аппараты противника при помощи радиолокационной станции кругового обзора.

После определения характеристик дронов противника, российские зенитчики производят пуски ракет, уничтожая цели – прежде всего, разведывательные БПЛА киевского режима. И затем, убедившись в поражении целей, экипаж боевой машины меняет огневую позицию - пока противник не успевает нанести ответный удар.

ЗРК «Тор-М2У». Источник: https://kupol.ru/

Расчеты ЗРК «Тор-М2У» ежедневно, днем и ночью, мониторят воздушную обстановку в радиусе более 30 км, и берут на сопровождение любой воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой».

«Зенитный ракетный комплекс «Тор» выполняет задачи по прикрытию подразделений на марше в составе колонн, а также во время ведения боевых действий в развернутом строю. Машина способна брать на сопровождение беспилотники размером с птицу. На счету расчета боевой машины порядка 50 сбитых воздушных целей за все время СВО», - рассказывает начальник расчета ЗРК «Тор-М2У».

Каждый зенитно-ракетный комплекс способен не просто обнаружить и опознать в небе 48 целей, но и определить в автоматическом режиме наиболее опасные из них. А после того, как «идентификация» завершена, - одновременно обстрелять зенитными ракетами до четырех целей одновременно.

Как отмечают военные специалисты, один «Тор» способен полноценно прикрыть воздушное пространство над расположением в полевых условиях мотострелковой роты. Или обезопасить колонну военной техники от средств воздушного поражения на марше. Боевые машины могут работать как в общей системе противовоздушной обороны, так и в автономном режиме.

Эти комплексы ПВО способны поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей - самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты - на дальности до 15 км и на высоте до 10 метров до 12 км. ЗРК «Тор-М2У» отличается повышенной эффективностью отражения массированных налетов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

ЗРК «Тор-М2У». Источник: https://kupol.ru/

Комплексы зенитной ракетной системы «Тор-М2У» разработаны и производятся на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав оборонного холдинга «Алмаз-Антей»).

В современных вооруженных конфликтах – от контртеррористической операции в Сирии до спецоперации РФ на Донбассе - «Торы» показывают свою высочайшую эффективность в борьбе с самим различными и перспективными средствами воздушного нападения противника.

Находясь в зоне специальной военной операции, расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У» круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от воздушного нападения противника.