Герасимов: грамотные действия подразделений ВС РФ сохраняют ЗАЭС в безопасности

Начальник Генштаба ВС РФ напомнил о тактике ядерного терроризма, к которой прибегла Украина, угрожая Европе ядерной катастрофой на ЗАЭС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил (ВС) России предпринимают эффективные действия по прикрытию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чем помогают сохранять ее в безопасности. Об этом заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.

Он напомнил, что летом Украина прибегла к тактике ядерного терроризма, угрожая Европе ядерной катастрофой на ЗАЭС.

"Практически ежедневно осуществляются систематические обстрелы ее (ЗАЭС - прим. ТАСС) территории. И только благодаря грамотным и эффективным действиям подразделений наших вооруженных сил по прикрытию АЭС удается сохранять в безопасности данный ядерный объект", - добавил Герасимов.